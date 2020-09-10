Помимо огурцов, томатов и зелени ООО «Саюри», резидент ТОР «Якутия», планирует заняться выращиванием клубники. Об этом сообщил исполнительный директор ТК «Саюри» Максим Гома.



Проект ООО «Саюри» по строительству круглогодичных теплиц на территории вечной мерзлоты реализуется с помощью преференциального режима ТОР «Якутия» и при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) и АО «Алмазэргиэнбанк». Общий объем инвестиций в проект составляет 2 млрд руб., из которых 0,9 млрд рублей инвестирует ФРДВ. При создании теплиц используются японские технологии. Сейчас в теплицах выращиваются огурцы, томаты и зелень.

«Мы планируем расширить ассортимент выращиваемой продукции. Сейчас мы выращиваем томаты и огурцы. Клубника будет выращиваться отдельно. На первом этапе пройдут испытания в экспериментальной теплице. Сейчас изучаем рынок сбыта», - рассказал Максим Гома.

Он напомнил, что главной целью проекта является круглогодичное снабжение населения экологически чистыми овощами. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) предоставила земельные участки и обеспечила подключение объекта к электричеству. Свежие овощи из теплиц «Саюри» поставляются в детские дошкольные учреждения города Якутска и пригорода, а также имеются в свободной продаже в магазинах. Цель – круглогодичное снабжение населения республики экологически чистыми овощами. Стоит отметить, что агрономы предприятия выбрали наиболее устойчивые к болезням и жизнеспособные в северных условиях сорта. Чтобы продукция соответствовала высоким стандартам качества – во исполнение строгих технологических предписаний, – для полива саженцев вместо речной воды используется вода из местной скважины, которая дополнительно пропускается через фильтр-ОСМОС. Наружное покрытие теплиц выполнено из высокотехнологичной фторполимерной пленки, которая обеспечивает хорошую энергоэффективность и светопропускаемость, срок её службы достигает 20-25 лет.

По словам и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилла Бычкова, одной из особенностей тепличного хозяйства «Саюри» является то, что республика сама контролирует качество продукции.

«Японская технология доказала свою жизнеспособность в суровых якутских условиях и теперь у якутян есть возможность питаться экологически чистыми овощами круглый год. И даже несмотря на пандемию, когда резко поднялись цены на поставляемые овощи и фрукты из-за рубежа, «Саюри» не прекращала поставку продукции. Этот вопрос мы держали на особом контроле. Это говорит о том, что мы не зависимы от внешних поставщиков и готовы сами предоставлять необходимое количество качественных овощей нашему населению», - отметил Кирилл Бычков.

Проект по созданию круглогодичных теплиц реализуется с 2016 года на площадке «Сырдах» в ТОР «Якутия». Тогда была запущена первая очередь теплиц. Весной 2019 года состоялся ввод в эксплуатацию второй очереди теплиц площадью 1,2 гектара. Это позволило предприятию значительно увеличить урожай - в 2019 г. было собрано более 220 тонн овощей и зелени.



В 2020 году предприятием будет произведено 735 тонн огурцов, томатов и зелени, что в 3,5 раза выше показателя 2019 года. Свежие овощи из теплиц «Саюри» поставляются в детские дошкольные учреждения Якутска и пригородов, а также имеются в розничной продаже в магазинах столицы республики.

Сейчас вводится в эксплуатацию первый этап третьей очереди – 0,8 га. После реализации второго этапа третьей очереди площадь увеличится до 3,3 гектаров. По словам генерального директора ООО «Звезда Арктики» (управляющей компании тепличного комплекса) Сергея Балнайтиса, третью очередь тепличного комплекса сдадут в сентябре следующего года.



Как отметили в Фонде развития Дальнего Востока и Арктики, при реализации третьей очереди внедрили инновационные решения для повышения урожайности.

«В частности, в теплицах применяется междурядное досвечивание ценоза (дополнительное освещение растений), использован широкий лоток, установлена система дополнительного капельного полива. Модернизация позволит повысить урожайность до 120 кг с квадратного метра в год. Первый урожай мы ожидаем в октябре этого года», - сказал вице-президент ФРДВ Петр Шелахаев.

После ввода в эксплуатацию третьей очереди мощность предприятия составит 2 тыс. т продукции, в том числе 1,3 тыс. т огурцов, 685 т томатов, 50 т зелени.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подводя итоги рабочей поездки на Дальний Восток, заявил, что предприятия ДФО должны к 2024 году начать самостоятельно обеспечивать регионы округа овощной продукцией на среднероссийском уровне. При этом он подчеркнул важность снижения зависимости региона от импорта овощей.

«В теплицах якутского резидента трудятся 63 человека, в основном это местные жители. После введения в эксплуатацию третьей очереди теплиц число работников увеличится до 95 человек. В целом по состоянию на август 2020 года, между КРДВ и частными инвесторами заключены 22 соглашения о резидентской деятельности на ТОР «Якутия». Согласно подписанным документам, бизнесмены вложат в свои проекты 12,5 млрд рублей и создадут 1386 рабочих мест», - отметил директор Управляющей компании ТОР «Якутия» (дочернее общество АО «КРДВ») Дмитрий Борисов.

Стоит отметить, что сейчас уже реализованы 10 проектов с объемом частных инвестиций в размере 1,5 млрд рублей. Кроме этого, 1,3 млрд рублей вложены в проекты находящиеся на стадии строительства. Создано 251 рабочее место.