В субботу, 19 сентября, с 10:00 до 18:00 будут проводиться натурные испытания энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме. При этом плановые отключения электроэнергии не предусмотрены.



Работы выполняются на основании соответствующего поручения Министерства энергетики Российской Федерации с целью проверки надежности и безопасности энергоснабжения Калининградской области. В течение 8 часов будут разомкнуты все транзиты электроэнергии с Литовской Республикой по линиям 110 кВ и 330 кВ.



В целях предотвращения рисков обесточения потребителей и сокращения времени ликвидации возможных технологических нарушений энергетиками разработаны соответствующие организационно-технические мероприятия. В компании «Россети Янтарь» будет введен особый режим работы: приостановлены все ремонтные мероприятия, усилено дежурство диспетчерского персонала, служб релейной защиты, связи, обеспечено присутствие оперативного персонала и контролирующих лиц на ключевых подстанциях.



Ранее Калининградская область уже проводила подобные испытания – в конце мая прошлого года переток электроэнергии из Литовской Республики и в обратном направлении был остановлен на 72 часа. В июне 2019 года на совещании под руководством министра энергетики РФ Александра Новака испытания были признаны успешными, ни одного сбоя в работе энергосистемы допущено не было.



Отметим, натурные испытания были запланированы на 12 сентября 2020 года. Однако в связи с проведением единого дня голосования было принято решение об их переносе на 19 сентября.

Информация обо всех плановых и аварийных отключениях электроэнергии публикуется на сайте «Россети Янтарь» в разделе «Потребителям». По всем вопросам электроснабжения можно обращаться в единый контакт-центр по номеру телефона 8 800 220 02 20 (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно).