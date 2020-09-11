Агентство инвестиционного развития создадут в России для содействия перезапуску инвестиционного цикла в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

Генеральным директором агентства в соответствии приказом Минэкономразвития будет назначен первый заместитель министра Андрей Иванов.

"Агентство будет создано на базе АНО "Инвестиционно-технологическое развитие". Основные задачи агентства - поддержка реализации в России новых инвестпроектов, сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В том числе агентство будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию профильного законодательства", - указывают в Минэкономразвития.

"Агентство должно будет не только развивать существующую в России инфраструктуру для реализации инвестиционных проектов, но и выступать посредником в диалоге между государством и бизнесом, а также оказывать другую поддержку инвесторам, включая помощь в привлечении финансирования для конкретных проектов", - отметил Решетников.

В ходе рабочего визита глава МЭР РФ посетил строительную площадку компании "Кроношпан Калуга" - одного из резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Калуга". Компания выразила желание стать потенциальным заявителем на заключение СЗПК, отмечают в министерстве.