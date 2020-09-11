Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел совещание с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по вопросам развития промышленности в регионе.

Ключевыми темами совещания стала реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, а также создание обеспечивающей инфраструктуры ОЭЗ ППТ «Моглино-2», строительство промышленного технопарка для размещения якорного резидента - промышленного комплекса по производству полимерной продукции на базе ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». Из средств индивидуальной программы социально-экономического развития на строительные работы выделено порядка 900 млн рублей. Предприятие займется созданием комплексного импортозамещающего и экспортно-ориентированного производства ПЭТ-гранул и БОПЭТ-пленок в области. Кроме этого, в ОЭЗ «Моглино» сейчас идет развертывание производств, в частности, к октябрю один из инвесторов начнет синтезировать искусственные алмазы.

В настоящий момент необходимо сосредоточиться на выполнении Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области в установленные сроки. Кроме этого, наша задача – качественная подготовка инфраструктуры строящегося промышленного технопарка, чтобы как можно быстрее площадки заполнились работающими производствами

– сообщил Денис Мантуров.

Также во время совещания Михаил Ведерников рассказал о ходе реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Михаил Ведерников выразил благодарность Денису Мантурову за поддержку и личное участие в ее разработке и утверждении. Средства, предоставленные в текущем году, направлены на реализацию проектов по нескольким направлениям. В частности, 100 млн рублей выделены на поддержку сельского хозяйства в части молочного животноводства. Еще одно важное направление – выделение средств на обновление парка карет скорой помощи. Глава региона подчеркнул, что благодаря этому парк автомобилей будет состоять из техники со сроком эксплуатации не более 3 лет.

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» уже получил ряд мер государственной поддержки, в частности, три целевых займа Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» на общую сумму 1,5 млрд рублей, налоговые льготы как резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

Реализация проекта Многофункционального промышленного комплекса полиэтилентерефталата и переработки полиэфиров на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» позволит увеличить количество рабочих мест на основном производстве не менее, чем до 2500 человек, на смежных производствах – не менее, чем до 5000 человек, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 2030 года достигнут 30 млрд рублей.

В завершении выступления Михаил Ведерников поблагодарил руководителя и всю команду Минпромторга РФ за постоянное внимание к региону, значимую помощь и поддержку по развитию его экономического потенциала. В частности, он отметил, что благодаря поддержке Минпромторга РФ стала возможна модернизация автобусного парка региона. До конца года в Псковскую область поступят 249 автобусов, контракты на поставку 172 из которых уже заключены. Самое крупное автотранспортное предприятие – «Псковпассажиравтотранс» - ждет масштабная модернизация материально-технической базы.