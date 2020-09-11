В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе Беречино Кольчугинского района Владимирской области торжественно открыли новый мемориал – памятник воинам-односельчанам, отдавшим свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками. Инициатором строительства нового обелиска выступили энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго».

В церемонии открытия мемориала приняли участие военный комиссар по городу Кольчугино и Кольчугинского района Александр Серёгин, начальник Кольчугинского РЭС Сергей Фролов, представители администрации района и местные жители.

На новом обелиске выгравированы имена 72 воинов, ушедших на поля сражений с Беречинской округи: села Беречино, деревень Шустино, Паддубки и Собино.

- Мемориалы памяти – это наш скромный вклад в увековечивание памяти тех, кто ценой своей жизни, заплатили за мир и спасение Родины! Подвиг героев навсегда останется в наших сердцах и душах, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» Иван Янин.

В 2020 году при участии энергетиков Владимирэнерго в районах Владимирской области было построено, отремонтировано и благоустроено 18 памятников-мемориалов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.