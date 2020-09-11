Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию УПН «УСА-Тяжелая нефть» Усинского нефтяного месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция установки подготовки нефти «УСА-Тяжелая нефть», а также технологически связанных производственных объектов установки подготовки нефти «УСА-Легкая нефть» и технологически связанных производительных объектов Терминала «Уса».

Установки подготовки нефти «Уса-Тяжелая нефть» и «Уса-Легкая нефть» обеспечивают прием сырой нефти с месторождения, подготовка нефти до товарного качества, пластовой воды и попутного нефтяного газа. На терминале «Уса» обеспечивается прием и смешение товарных нефтей из нефтепровода «Харьяга-Уса», от УПН «Уса-Легкая нефть» и УНП «Уса-Тяжелая нефть», для коммерческого учета и сдачи товарной нефти в систему магистрального транспорта АО «Транснефть-Север».

Реконструкция объектов проводится с целью повышения качества подготовки и увеличения производительности по товарной нефти, повышения качества очистки пластовой воды, направляемой для закачки в систему поддержания пластового давления, а также для строительства отдельной технологической линии по приему и разрушению «промежуточного» слоя, который периодически образуется в технологическом оборудовании предприятия.

Реализация проекта позволит добиться повышения эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности установки, а также соблюдения требований обеспечения энергетической эффективности и оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Проектная мощность УПН «УСА-тяжелая нефть» после реконструкции составит 10609,5 тыс. т жидкости, 3300,2 тыс. т нефти и 41,900 млн ст. куб м нефтяного газа в год.

Генеральная проектная организация – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми). Застройщик объекта - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Фото: usinsk.in