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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

11 сентября 2020, 17:20
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, МИНЦИФРЫ

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Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.

Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь". Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев объяснял необходимость переименования министерства тем, что оно должно "реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной" в России.

Первым министром цифрового развития стал тогда Константин Носков, в январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.

Фото: Здание Минцифры
© Владимир Гердо/ТАСС

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