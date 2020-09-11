Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.

Изменения вносятся в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Министерство связи и массовых коммуникаций было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, однако сокращенное название ведомства осталось "Минкомсвязь". Занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев объяснял необходимость переименования министерства тем, что оно должно "реализовать цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной" в России.

Первым министром цифрового развития стал тогда Константин Носков, в январе 2020 года его сменил Максут Шадаев.

Фото: Здание Минцифры

© Владимир Гердо/ТАСС