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Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды "КонТЭКста"

Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды КонТЭКста

11 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ

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На торжественной 11 церемонии награждения лауреатов премии  «КонТЭКст»-2020, которая состоялась в арт-ресторане «Рукав» в Москве, были  названы лучшие  коммуникационные проекты, журналисты и эксперты ТЭК и энергетического машиностроения.

Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.

Традиционные мероприятия премии «КонТЭКст» состояли из нескольких блоков:  защиты  проектов, вошедших в шорт-лист премии, в рамках Дня открытых презентаций, которые проходили в  ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. Губкина, экскурсии в музей «Газпром трансгаз Москва», торжественной церемонии награждения лауреатов премии.

Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии. Но главным подарком  для победителей стали хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими  мастерами-стеклодувами.

 

Победители премии «КонТЭКст-2020»

В номинации «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности» Дипломы 1 степени  получили:

  1. ПАО «Газпром» и SPN Communication», за проект «Турецкий поток»,
  2. Концерн Росэнергоатом с международным экологическим проектом «Международные общественные экспертизы»,
  3. ПАО «Фортум», с экологическим образовательным  проектом  «Каждый поступок имеет важнейшее значение!»,
  4. компания АДК за серию документальных фильмов «История российской нефти»,
  5. ПАО Мосэнерго», с проектами "Что такое ГОЭЛРО" и Музей Мосэнерго,
  6. ПАО «РусГидро», за проект к 100-летию ГОЭЛРО «История энергетики России через историю РусГидро»,
  7. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «25 лет Сахалинэнерджи» и «#Даешь Молодежь – на Дальний Восток»,
  8. ПАО «Т Плюс», за проект «PR на 360»,
  9. ПАО «Транснефть – Верхняя Волга» за проект «Поисковая экспедиция- Вахта памяти»,
  10.  АО «СУЭК» с  проектом «Музей славы»,
  11. ПАО «Газпром трансгаз Москва» с проектом «Digital-музей «Путешествие природного газа»,
  12. «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «У каждого свой Чарли»,
  13.  ПАО «ТГК-1» за проект «100 лет ГОЭЛРО».

 

Дипломы 2 степени и вторые  места у компаний:

  1. ООО «Газпром нефть шельф», за международный экологический проект «Мультиплатформенная коммуникационная кампания по популяризации промышленной и экологической безопасности шельфовых проектов»,
  2. ПАО «Транснефть – Дальний Восток», с проектом «Под надежной защитой»,
  3. ПАО «Мосэнерго» за проект «Не прервется связь поколений»,
  4. «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «Здоровая Югра»,
  5. Концерн «Росэнергоатом» с проектом «Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы»,
  6. ПАО «Фортум» за проект «Семейные корпоративные мероприятия»,
  7. ПАО «РусГидро», за проект «PR-акция на Саяно-Шушенской ГЭС»,
  8. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «Развитие языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» и «Опыт цифрового развития компании»,
  9. ПАО «Т Плюс» за проекты «Мы живем в одном доме», «Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет"» и «Энергобезопасность»,
  10. АО «Новавинд» с проектом «Новые имена в созвездии «НоваВинд»,
  11.  ПАО «ОГК-2» за проект «Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»,
  12. ПАО «ТГК-1»  за проект «Школа энергожурналистики и PR»

 

Третьи места  и дипломы 3 степени у проектов:

  1. «В отпуск без долгов», ПАО «ТГК-1»,
  2. Форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» концерна «Росэнергоатом»
  3. «Мы рядом» от ПАО «ОГК-2».

 

В номинации Лучшие корпоративные СМИ дипломы 1 степени у газеты «Элемент будущего» ПАО «ТВЭЛ»  и  корпоративного  digital-журнала «Сибур - клиентам».

Второе место – у газеты «О!» компании ОТЭКО, а также у газеты ПАО «Мосэнерго»  «Вести Мосэнерго».

 

Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

 

Номинация  «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциации «Эра России», специальный партнер премии «КонТЭКст».  

Гран-при номинации - у корпоративной газеты «Российские сети» за серию материалов, посвященных 100-летию принятия плана ГОЭЛРО,

Лауреаты номинации:

  • корпоративное издание «Энергетик Подмосковья» (АО «Мособлэнерго») за серию публикаций посвященных работе «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» и развитию ациональной системы профессиональных квалификаций,
  • журнал «Энергия без границ» (ПАО «Интер РАО») за  серию фото- и ретроспективных материалов, освещающих картину прошлого, настоящего и будущего дня энергетики.

В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой  энергетике»,  учредитель ПАО «Фортум»,  награжден Андрей Бакеев, экономический обозреватель  журнала «Эксперт-Юг»,

В специальной номинации «Лучший социальный проект», учредитель Издательский Дом «Комсомольская правда», награждено ПАО «Газпром» за серию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы.

 

Победители конкурса «Лучший эксперт  ТЭК».

Каждый год выбираются лучшие эксперты, которые внесли значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

В этом году лучшими экспертами  ТЭК стали:

  1. Капустин Владимир Михайлович – профессор РГУ нефти и газа им. Губкина за развитие новых технологий нефтехимии и нефтепереработки в России.
  2.  Компания ЭКРА за развитие темы национальной энергетической безопасности в публичном пространстве.

 

Победители конкурса корпоративных календарей.

  1. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», календарь «Сказки Сахалина»
  2. Компания «Арконик Россия», календарь к 60-летию Самарского металлургического завода и ПАО «Мосэнерго», календарь к 100-летию ГОЭЛРО

 

Премия  «КонТЭКст» - главное и единственное  на сегодняшний день событие в ТЭК, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст»  был  создан в  Пресс-центре Минэнерго России в  2009 году и является официальным мероприятием  Российской Ассоциации по связям с общественностью.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии  России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.

Оператор премии «КонТЭКст» - Центр развития коммуникаций.

Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью.

В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры  коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.

 

Официальные партнеры конкурса:

  • Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);
  • Национальная Премия в области  развития общественных связей «Серебряный Лучник»;
  • Союз нефтегазопромышленников;
  • Союз журналистов России;
  • Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным  медиа России (АКМР);
  • Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);
  • Гильдия маркетологов России;
  • Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;
  • МГИМО (У) МИД РФ;
  • РГУ нефти и газа им. Губкина;
  • НИУ МЭИ;
  • РУДН;
  • Проект «Надежный партнер»;
  • Общественная организация «Деловая Россия»;
  • Центр социального проектирования «Платформа»;
  • Форум Доноров;
  • РСПП;
  • ТПП;
  • МТПП

 

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер:  МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер:  ИД «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Официальный Интернет-партнер конкурса: портал   Energyland.info

Официальный Телеграмм-партнер:  Energy Today

Премии «КонТЭКст»  оказывают информационную  поддержку  более 30

отраслевых СМИ.

Среди них: журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение»,  «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба»,  PR Info,  PR news, «Экологический вестник», RusCable.ru,  «Горнопромышленные Ведомости», Горнопромышленный портал России,  «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации,  «Teknoblog.ru», «Нефтянка.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение»,  Радио «Медиаметрикс»,  Телеканал «PRO Бизнес»,  и  другие.

Полная информация о премии «КонТЭКст» на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook https://www.facebook.com/groups/293744917351985/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса:

info@esipova.ru

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