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11 сентября 2020, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
На торжественной 11 церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст»-2020, которая состоялась в арт-ресторане «Рукав» в Москве, были названы лучшие коммуникационные проекты, журналисты и эксперты ТЭК и энергетического машиностроения.
Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.
Традиционные мероприятия премии «КонТЭКст» состояли из нескольких блоков: защиты проектов, вошедших в шорт-лист премии, в рамках Дня открытых презентаций, которые проходили в ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. Губкина, экскурсии в музей «Газпром трансгаз Москва», торжественной церемонии награждения лауреатов премии.
Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии. Но главным подарком для победителей стали хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими мастерами-стеклодувами.
В номинации «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности» Дипломы 1 степени получили:
Дипломы 2 степени и вторые места у компаний:
Третьи места и дипломы 3 степени у проектов:
В номинации Лучшие корпоративные СМИ дипломы 1 степени у газеты «Элемент будущего» ПАО «ТВЭЛ» и корпоративного digital-журнала «Сибур - клиентам».
Второе место – у газеты «О!» компании ОТЭКО, а также у газеты ПАО «Мосэнерго» «Вести Мосэнерго».
Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:
Номинация «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциации «Эра России», специальный партнер премии «КонТЭКст».
Гран-при номинации - у корпоративной газеты «Российские сети» за серию материалов, посвященных 100-летию принятия плана ГОЭЛРО,
Лауреаты номинации:
В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой энергетике», учредитель ПАО «Фортум», награжден Андрей Бакеев, экономический обозреватель журнала «Эксперт-Юг»,
В специальной номинации «Лучший социальный проект», учредитель Издательский Дом «Комсомольская правда», награждено ПАО «Газпром» за серию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы.
Победители конкурса «Лучший эксперт ТЭК».
Каждый год выбираются лучшие эксперты, которые внесли значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.
В этом году лучшими экспертами ТЭК стали:
Победители конкурса корпоративных календарей.
Премия «КонТЭКст» - главное и единственное на сегодняшний день событие в ТЭК, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был создан в Пресс-центре Минэнерго России в 2009 году и является официальным мероприятием Российской Ассоциации по связям с общественностью.
Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.
За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.
Оператор премии «КонТЭКст» - Центр развития коммуникаций.
Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью.
В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.
Официальные партнеры конкурса:
Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Стратегический информационный партнер: ИД «Комсомольская правда»
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»
Официальный Интернет-партнер конкурса: портал Energyland.info
Официальный Телеграмм-партнер: Energy Today
Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30
отраслевых СМИ.
Среди них: журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR Info, PR news, «Экологический вестник», RusCable.ru, «Горнопромышленные Ведомости», Горнопромышленный портал России, «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Нефтянка.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», Телеканал «PRO Бизнес», и другие.
Полная информация о премии «КонТЭКст» на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/
Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook https://www.facebook.com/groups/293744917351985/?fref=ts
Оргкомитет Конкурса:
info@esipova.ru
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