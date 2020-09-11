На торжественной 11 церемонии награждения лауреатов премии «КонТЭКст»-2020, которая состоялась в арт-ресторане «Рукав» в Москве, были названы лучшие коммуникационные проекты, журналисты и эксперты ТЭК и энергетического машиностроения.

Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.

Традиционные мероприятия премии «КонТЭКст» состояли из нескольких блоков: защиты проектов, вошедших в шорт-лист премии, в рамках Дня открытых презентаций, которые проходили в ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. Губкина, экскурсии в музей «Газпром трансгаз Москва», торжественной церемонии награждения лауреатов премии.

Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии. Но главным подарком для победителей стали хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими мастерами-стеклодувами.

Победители премии «КонТЭКст-2020»

В номинации «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности» Дипломы 1 степени получили:

ПАО «Газпром» и SPN Communication», за проект «Турецкий поток», Концерн Росэнергоатом с международным экологическим проектом «Международные общественные экспертизы», ПАО «Фортум», с экологическим образовательным проектом «Каждый поступок имеет важнейшее значение!», компания АДК за серию документальных фильмов «История российской нефти», ПАО Мосэнерго», с проектами "Что такое ГОЭЛРО" и Музей Мосэнерго, ПАО «РусГидро», за проект к 100-летию ГОЭЛРО «История энергетики России через историю РусГидро», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «25 лет Сахалинэнерджи» и «#Даешь Молодежь – на Дальний Восток», ПАО «Т Плюс», за проект «PR на 360», ПАО «Транснефть – Верхняя Волга» за проект «Поисковая экспедиция- Вахта памяти», АО «СУЭК» с проектом «Музей славы», ПАО «Газпром трансгаз Москва» с проектом «Digital-музей «Путешествие природного газа», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «У каждого свой Чарли», ПАО «ТГК-1» за проект «100 лет ГОЭЛРО».

Дипломы 2 степени и вторые места у компаний:

ООО «Газпром нефть шельф», за международный экологический проект «Мультиплатформенная коммуникационная кампания по популяризации промышленной и экологической безопасности шельфовых проектов», ПАО «Транснефть – Дальний Восток», с проектом «Под надежной защитой», ПАО «Мосэнерго» за проект «Не прервется связь поколений», «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «Здоровая Югра», Концерн «Росэнергоатом» с проектом «Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы», ПАО «Фортум» за проект «Семейные корпоративные мероприятия», ПАО «РусГидро», за проект «PR-акция на Саяно-Шушенской ГЭС», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «Развитие языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» и «Опыт цифрового развития компании», ПАО «Т Плюс» за проекты «Мы живем в одном доме», «Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет"» и «Энергобезопасность», АО «Новавинд» с проектом «Новые имена в созвездии «НоваВинд», ПАО «ОГК-2» за проект «Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все», ПАО «ТГК-1» за проект «Школа энергожурналистики и PR»

Третьи места и дипломы 3 степени у проектов:

«В отпуск без долгов», ПАО «ТГК-1», Форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» концерна «Росэнергоатом» «Мы рядом» от ПАО «ОГК-2».

В номинации Лучшие корпоративные СМИ дипломы 1 степени у газеты «Элемент будущего» ПАО «ТВЭЛ» и корпоративного digital-журнала «Сибур - клиентам».

Второе место – у газеты «О!» компании ОТЭКО, а также у газеты ПАО «Мосэнерго» «Вести Мосэнерго».

Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

Номинация «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциации «Эра России», специальный партнер премии «КонТЭКст».

Гран-при номинации - у корпоративной газеты «Российские сети» за серию материалов, посвященных 100-летию принятия плана ГОЭЛРО,

Лауреаты номинации:

корпоративное издание «Энергетик Подмосковья» (АО «Мособлэнерго») за серию публикаций посвященных работе «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» и развитию ациональной системы профессиональных квалификаций,

журнал «Энергия без границ» (ПАО «Интер РАО») за серию фото- и ретроспективных материалов, освещающих картину прошлого, настоящего и будущего дня энергетики.

В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой энергетике», учредитель ПАО «Фортум», награжден Андрей Бакеев, экономический обозреватель журнала «Эксперт-Юг»,

В специальной номинации «Лучший социальный проект», учредитель Издательский Дом «Комсомольская правда», награждено ПАО «Газпром» за серию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы.

Победители конкурса «Лучший эксперт ТЭК».

Каждый год выбираются лучшие эксперты, которые внесли значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

В этом году лучшими экспертами ТЭК стали:

Капустин Владимир Михайлович – профессор РГУ нефти и газа им. Губкина за развитие новых технологий нефтехимии и нефтепереработки в России. Компания ЭКРА за развитие темы национальной энергетической безопасности в публичном пространстве.

Победители конкурса корпоративных календарей.

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», календарь «Сказки Сахалина» Компания «Арконик Россия», календарь к 60-летию Самарского металлургического завода и ПАО «Мосэнерго», календарь к 100-летию ГОЭЛРО

Премия «КонТЭКст» - главное и единственное на сегодняшний день событие в ТЭК, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был создан в Пресс-центре Минэнерго России в 2009 году и является официальным мероприятием Российской Ассоциации по связям с общественностью.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.

Оператор премии «КонТЭКст» - Центр развития коммуникаций.

Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью.

В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.

Официальные партнеры конкурса:

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

Союз нефтегазопромышленников;

Союз журналистов России;

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

Гильдия маркетологов России;

Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

МГИМО (У) МИД РФ;

РГУ нефти и газа им. Губкина;

НИУ МЭИ;

РУДН;

Проект «Надежный партнер»;

Общественная организация «Деловая Россия»;

Центр социального проектирования «Платформа»;

Форум Доноров;

РСПП;

ТПП;

МТПП

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: ИД «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Официальный Интернет-партнер конкурса: портал Energyland.info

Официальный Телеграмм-партнер: Energy Today

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30

отраслевых СМИ.

Среди них: журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR Info, PR news, «Экологический вестник», RusCable.ru, «Горнопромышленные Ведомости», Горнопромышленный портал России, «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Нефтянка.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», Телеканал «PRO Бизнес», и другие.

Полная информация о премии «КонТЭКст» на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/

Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в Facebook https://www.facebook.com/groups/293744917351985/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: