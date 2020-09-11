Компания "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") начала масштабный проект реконструкции 400-километрового энерготранзита, связывающего Ставропольский край и Республику Дагестан. Как ожидается, это повысит надежность электроснабжения потребителей регионов с общим населением почти шесть млн человек, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе МЭС Юга (филиал "Федеральной сетевой компании").

"Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") начала масштабный проект реконструкции линии электропередачи 330 кВ "Буденовск - Чирюрт" протяженностью почти 409 км - межсистемного энерготранзита, связывающего Ставропольский край и Республику Дагестан. Планируется установка 4 095 ограничителей перенапряжения, перенос опор ЛЭП в зоне затопления реки Терек и укрепление фундаментов опор в зоне затопления реки Сулак. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей регионов с общим населением почти 6 млн человек", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, ограничители перенапряжения предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений.

"С учетом того, что для Северного Кавказа характерен продолжительный грозовой период - около восьми месяцев в году - установка такого оборудования способствует стабильности энергосистемы", - пояснили в компании.

Планируется, что до конца 2020 года в рамках первого этапа проекта на линии 330 кВ "Буденновск - Чирюрт" будет смонтировано 957 ограничителей перенапряжения. А полностью работы будут завершены в 2026 году. Кроме того, в ходе реконструкции будут перенесены две опоры ЛЭП высотой до 30 м из зоны затопления реки Терек, а также установлены защитные сооружения от размыва опор в районе реки Сулак в Дагестане.

В пресс-службе подчеркнули, что линия электропередачи 330 кВ "Буденновск - Чирюрт" имеет важное значение для энергосистемы Северного Кавказа, поскольку 70% потребности Дагестана в электроэнергии обеспечивают гидроэлектростанции, которые зависимы от времени года и уровня воды. "Дефицит покрывается за счет перетоков мощности от объектов генерации Ставропольского края и Ростовской АЭС. В паводковый период, наоборот, электроэнергия из Дагестана поставляется в соседние регионы", - добавили в компании.