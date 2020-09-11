Первый центр обработки данных (ЦОД) откроется в Карелии на территории завода "Петрозаводскмаш" (филиал АО "АЭМ-технологии") до конца 2020 года, сообщил ТАСС руководитель инновационно-технологического центра в области элементной базы электронных устройств и сетевых технологий инжинирингового центра Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) Алексей Штыков. В рамках инвестпроекта ПетрГУ в Карелии планируется создать сеть ЦОДов, на эти цели будет направлено 10 млрд рублей.

"В этом году мы запустим первый пилотный проект вместе с "Петрозаводскмашем". В рамках пилотного проекта мы создадим центр обработки данных, но в целях конкретных предприятий. Нахождение здесь [на территории предприятия] нам не мешает предоставлять услуги сторонним заказчикам, например, IT-компаниям", - сказал собеседник агентства.

Первый ЦОД будет рассчитан на 20 стойко-мест. По словам Штыкова, пилотный проект решили переориентировать с простого хранения данных на предоставление облачных сервисов и услуг, программное обеспечение для которых разработано специалистами ПетрГУ. Речь идет о цифровых решениях, направленных в том числе на интеграцию различных систем, повышение производительности труда и прогнозирования в ходе производственных процессов, в том числе в плане отказов оборудования. Первыми клиентами ЦОДа станут, помимо "Петрозаводскмаша", литейный завод "Петрозаводскмаш", а также несколько петрозаводских IT-компаний.

Необходимое оборудование будет находиться в одном из заводских цехов, выведенных из эксплуатации 10 лет назад: в нем сделают косметический ремонт, а с запуском мощностей оно также станет отапливаемым, что позволит привлекать сопутствующие проекты. В 2021 году университет приступит к созданию второго ЦОДа в Костомукше, где уже выбрана необходимая площадка и идет работа над предпроектной документацией. "Кроме Костомукши мы серьезно рассматриваем Сегежу и Кемь", - сказал Штыков.

Проект создания сети центров обработки данных на 20 тыс. стойко-мест в Карелии с центральным узлом и собственным производством хранилищ планируется реализовать до 2025 года. Большинство ЦОДов должно появиться в арктических районах республики: климатические условия позволяют снижать затраты на эксплуатацию до 40%. Сформированная распределенная сеть займет не менее 20% рынка в России и около 2% мирового рынка облачных сервисов.