«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала масштабный проект реконструкции линии электропередачи 330 кВ «Буденовск – Чирюрт» протяженностью почти 409 км – межсистемного энерготранзита, связывающего Ставропольский край и Республику Дагестан. Планируется установка 4095 ограничителей перенапряжения, перенос опор ЛЭП в зоне затопления реки Терек и укрепление фундаментов опор в зоне затопления реки Сулак. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей регионов с общим населением почти 6 млн человек.

Ограничители перенапряжения предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и грозовых перенапряжений. С учетом того, что для Северного Кавказа характерен продолжительный грозовой период – около восьми месяцев в году – установка такого оборудования способствует стабильности энергосистемы.

До конца 2020 года в рамках первого этапа проекта на линии 330 кВ «Буденновск – Чирюрт» будет смонтировано 957 ограничителей перенапряжения. Полностью работы будут завершены в 2026 году. Также планируется перенос двух опор ЛЭП высотой до 30 м из зоны затопления реки Терек, установка защитных сооружений от размыва опор в районе реки Сулак в Дагестане.

Линия электропередачи 330 кВ «Буденновск – Чирюрт» имеет важное значение для энергосистемы Северного Кавказа, поскольку 70% потребности Дагестана в электроэнергии обеспечивают гидроэлектростанции, которые зависимы от времени года и уровня воды. Дефицит покрывается за счет перетоков мощности от объектов генерации Ставропольского края и Ростовской АЭС. В паводковый период, наоборот, электроэнергия из Дагестана поставляется в соседние регионы.