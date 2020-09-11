«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») заменила 1,4 тыс. единиц опорно-стержневой изоляции разъединителей и шинных опор на подстанциях 220-500 кВ в Поволжье. В результате повышена надежность электроснабжения потребителей крупнейших регионов Приволжского федерального округа с населением более 16 млн человек.



Опорно-стержневая изоляция предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электрическом оборудовании и устанавливается на открытых распределительных устройствах подстанций в составе разъединителей и шинных опор. Во время эксплуатации она подвергается внешним атмосферным воздействиям, которые со временем приводят к ее повреждению. Своевременная замена изоляции предотвращает нарушения в работе подстанционного оборудования.



На объектах установлено новое оборудование российского производства, обладающее повышенной механической прочностью, адаптированное к климатическим условиям и резким перепадам температур.



Наибольший объем работ выполнен на объектах Средней Волги. Там заменено 716 единиц оборудования. Опорно-стержневую изоляцию разъединителей заменили на 4 ключевых центрах питания: 500 кВ «Пенза-2» и 220 кВ «Канаш», «Черемшанская», «Сердобск».



Подстанция 500 кВ «Пенза-2» – крупнейший электросетевой объект Пензенской области. Она обеспечивает транзит электроэнергии между энергосистемами Центра и Средней Волги. От ее надежной работы зависит электроснабжение крупных промышленных потребителей региона, таких как завод «Тяжпромарматура», Пензенский завод химического машиностроения, а также завод «Автомедтехника».



Центры питания 220 кВ «Канаш», «Черемшанская», «Сердобск» обеспечивают электроснабжение потребителей городов Канаш, Сердобск, Димитровград с населением порядка 200 тыс. человек.