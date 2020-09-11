«Россети Ленэнерго» рассматривают вопрос применения промышленных экзоскелетов для нужд производственного персонала. Использование этих и других компонентов робототехники и сенсорики признано перспективным направлением работы на научно-техническом совете компании.

«Россети Ленэнерго» ведут системную работу по улучшению условий труда, в том числе за счет применения инновационных технологий. В качестве одного из приспособлений для снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат в компании рассматривают экзоскелет – механическое устройство для поддержания человека при сгибании.

«Использование экзоскелета при выполнении рабочих операций позволяет разгрузить наиболее напряженные области спины и позвоночника, что особенно актуально для производственного персонала при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, требующих подъема тяжелого оборудования и материалов», – подчеркнул заместитель главного инженера по распределительным сетям ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Байрамов.

Фото: Экзоскелет Норникеля