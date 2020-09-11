ООО "Томский кабельный завод" выставило на 1 октября оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 2-й серии в объеме до 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 23 по 29 сентября. Цена приобретения - 100% от номинала. Агент по приобретению - банк "ФК Открытие".

Компания завершила размещение выпуска номинальным объемом 1 млрд рублей в октябре 2018 года, реализовав 80% выпуска на 800 млн рублей. Размещение 5-летнего выпуска прошло по закрытой подписке. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

В настоящее время в обращение также находится 1-й выпуск облигаций завода на 500 млн рублей.

ООО "Томсккабель" занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томсккабель" принадлежит Сергею Чуловскому.

"Томсккабель" прогнозирует рост производства к 2023 году в 2,5 раза, рост выручки в 2,8 раза по итогам 2022 года относительно 2016 года (до 9,869 млрд рублей), рост чистой прибыли - почти в 50 раз (с 25,091 млн рублей в 2016 году до 1,227 млрд рублей в 2022 году).