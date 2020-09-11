В рамках развития спортивно-туристского комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске будет построена автомобильная парковка на 515 мест, сообщает RosTender.info. Министерство экономического развития Сахалинской области объявило тендер на строительство парковки. Стоимость работ оценивают в 322,3 млн рублей, деньги будут выделены из областного бюджета. Предложения от участников тендера принимают до 18 сентября, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

Согласно условиям контракта, строительство начнется не ранее 1 октября. Сдать объект предстоит к началу октября 2022 года. Зимой работы будут приостановлены на период с начала декабря до конца апреля. Строительство парковки планируется в рамках реализации проекта развития комплекса «Горный воздух». Проект включает реконструкцию и строительство инфраструктуры, горнолыжных трасс гор Большевик и Красная, канатных дорог, экстрим-арены, а также сооружение трассы «Спортивная» на западном склоне горы Большевик. Проект осуществляется в рамках развития на Сахалине территории опережающего развития (ТОР) «Горный воздух».



Фото: sakhalin.info