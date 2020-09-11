В мае 2020 г. правительство Алжира представило план развития солнечной генерации в стране, в рамках которого планируется в период 2020 - 2024 гг. построить СЭС общей мощностью до 4 ГВт. Для достижения поставленной цели понадобятся инвестиции в объеме $ 3,2 - 3,6 млрд. В настоящее время правительство планирует запустить две программы по освоению 1 ГВт солнечной генерации (по 500 МВт каждая), в рамках которых предусмотрено строительство ряда СЭС установленной мощностью от 50 до 150 МВт.

В составе генерации Алжира по-прежнему преобладают газовые электростанции, на долю которых приходится почти 94% общего объема генерирующих мощностей (август 2020 г.). Доля солнечной генерации начиная с 2010 г. постоянно увеличивается, и в настоящее время Алжир располагает 25 действующими СЭС общей мощностью 448 МВт. Алжирское правительство намерено довести объем ВИЭ-генерации в портфеле генерирующих активов до 16 ГВт к 2035 г. В настоящее время страна испытывает нехватку электроэнергии и газа в некоторых районах, и ожидается, что развитие солнечной генерации обеспечит более дешевые розничные цены на энергоносители. Переход на солнечную генерацию поможет Алжиру удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и использовать добытый природный газ для экспорта.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata