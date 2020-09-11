Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Л-44 «Асыма – Кюерелях», питающей часть потребителей и важные социальные объекты Горного района Якутии.

Работы, проводимые в рамках ежегодной ремонтной компании, были завершены чуть более чем за один месяц. За это время энергетики произвели установку 7 анкерных опор и 61 промежуточной опоры в деревянном исполнении, протянули 13,6 км провода. Благодаря своевременному ремонту высоковольтной линии значительно повысилось качество электроснабжения сел Кюерелях и Бясь-Кюель, а также нескольких летников Горного улуса.

«Протяженность линии «Асыма – Кюерялх» составляет 35 км. Для того, чтобы в полном объеме произвести ее капитальный ремонт, мы вели последовательные ремонтные работы на разных участках данной линии. Так, работы нами были начаты еще в прошлом году и продолжились этой весной. В полном объеме капитальный ремонт был завершен в третьем квартале текущего года», - рассказал начальник Бердигестяхского РЭС Любомир Марков.

Энергетики Бердигестяхского РЭС на протяжении всего года ведут ремонтные работы, способствующие увеличению качества надежности электроснабжения потребителей. Так, на данный момент работники ведут капитальный ремонт ВЛ 35 кВ Л-43 «Дикимдя – Ерт».

Как отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков, ремонтные работы, проводимые на объектах электросетевого хозяйства Центрального энергорайона, проходят в соответствии с ежегодным план-графиком ремонтной кампании. Все работы направлены на успешное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок.