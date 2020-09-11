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СК возбудил дело о хищении 670 млн руб. у "Россетей" на Северном Кавказе

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК России) против врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» Черкесска, члена участковой избирательной комиссии Умара Казиева и его бухгалтера Диляны Атаевой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в период с января 2017 года по июнь 2020 года Казиев с Атаевой и другими лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств по передаче электрической энергии перед ПАО «Россети Северный Кавказ» похитили деньги компании в сумме свыше 670 млн руб. В СК утверждают, что средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.

Казиев объявлен в розыск, Атаева задержана, ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи провели в рамках дела свыше 20 обысков в офисах «Россетей» и в домах руководителей данных организаций. В ходе следственных действий были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность компании и организаций-контрагентов, а также другие предметы и документы.

СК устанавливает всех лиц, причастных к совершению преступления.

В «Россетях» РБК сообщили, что в 2017 году между «Россети Северный Кавказ», которая ранее называлась «МРСК Северного Кавказа», и АО «Распределительная сетевая компания» (РСК) в Карачаево-Черкесской Республике был заключен договор об оказании услуг по передаче электроэнергии.
 

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

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