Сбербанк предоставил ООО "Специализированный застройщик "Молодежное" кредитную линию в размере 265 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Средства будут направлены на финансирование строительства жилого комплекса на 57 квартир в Курортном районе Петербурга. Процентная ставка за пользование средствами и срок кредитования не уточняются.

ООО "Специализированный застройщик "Молодежное", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в ноябре 2018 года в Петербурге. Владельцем компании является ООО "Интеллект Хаус", которое принадлежит Александру Леушину.