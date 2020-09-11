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Сбербанк предоставил 265 млн руб. для строительства ЖК в пригороде Петербурга

Сбербанк предоставил 265 млн руб. для строительства ЖК в пригороде Петербурга

11 сентября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Сбербанк предоставил ООО "Специализированный застройщик "Молодежное" кредитную линию в размере 265 млн рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Средства будут направлены на финансирование строительства жилого комплекса на 57 квартир в Курортном районе Петербурга. Процентная ставка за пользование средствами и срок кредитования не уточняются.

ООО "Специализированный застройщик "Молодежное", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрировано в ноябре 2018 года в Петербурге. Владельцем компании является ООО "Интеллект Хаус", которое принадлежит Александру Леушину.

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