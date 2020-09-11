31 июля 2020 года в нашем городе было создано новое экспортно-ориентированное предприятие — ООО «Новотроицкий завод цветных металлов». 3 августа НЗЦМ был зарегистрирован как восьмой резидент ТОСЭР «Новотроицк».

Его учредителем является генеральный директор Новотроицкого завода хромовых соединений Василий Измалкин. На первом этапе предприятие будет развивать 3 направления в производстве металлического кальция: проволока металлического кальция, гранулы и кусковой кальций.

Алексей Шарыгин, директор ООО «Новотроицкий завод цветных металлов»: «Предполагается инвестирование финансовых средств для развития предприятия и создания рабочих мест порядка 1 млрд рублей».

Директор нового предприятия Алексей Шарыгин рассказал, почему продукт востребован на рынке.

Во-первых, металлический кальций используется во многих отраслях: в чёрной металлургии для улучшения качественных показателей стали, в цветной металлургии для получения высококачественных сплавов, при производстве аккумуляторов и компонентов радиоэлектроники. А во-вторых, в России нет аналогов новому новотроицкому заводу.

Алексей Шарыгин, директор ООО «Новотроицкий завод цветных металлов»: «Основными производителями данной продукции являются Китай, США и Канада. В России впервые будет реализован проект по производству металлического кальция металлотермическим способом, что даёт преимущество на рынке РФ, стран СНГ. Мы рассматриваем как одно из направлений нашей деятельности выход на рынок европейских государств».

Технологический проект разрабатывается совместно с давними партнёрами ― Пекинским научно-исследовательским институтом по горному делу и металлургии, а также с Проектно-исследовательским институтом цветной металлургии. Сотрудничество с ними планируется в дальнейшем.

Важный момент — экологичность производства. Во-первых, оно будет безотходным. Во-вторых, все этапы производства будут происходить в замкнутом пространстве, а на промышленной площадке будут работать печи с самым высоким классом энергоэффективности и экологичности. В-третьих, в проект НЗЦМ включены пылеочистители.

Все перечисленные преимущественные условия позволят занять 60% ниши поставок металлического кальция в России и выйти за пределы отечественного рынка.

Алексей Шарыгин, директор ООО «Новотроицкий завод цветных металлов»: «За 10 лет работы предприятия в условиях опережающего развития предполагаются выплаты в 2,5 млрд рублей в разные бюджеты страны, учитывая, что предприятие находится в реестре ТОСЭР».

Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Запуск Новотроицкого завода цветных металлов запланирован на IV квартал 2021 года.