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ТК РНК СИГРЭ приглашает к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ A1

ТК РНК СИГРЭ приглашает к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ A1

14 сентября 2020, 13:28
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках исследовательского комитета (SC) создается A1 - новая рабочей группы (WG) TOR-WG A1.73_Customer Requirements for Qualification of Form Wound Stator Insulation Systems for Hydro Generators; С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC A1 Chairperson: Kevin MAYORkevin.mayor@ge.com

SC A1 Secretary: Peter WIEHEpeter.wiehe@hydro.com.au

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

 

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