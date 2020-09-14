Несанкционированная вырубка деревьев вблизи охранной зоны линии электропередачи стала причиной нарушения электроснабжения в Кавказском районе Краснодарского края. Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» восстановили электроснабжение менее чем за час, запитав потребителей по резервной схеме. На ремонт высоковольтной линии потребовалось около 6 часов.

Инцидент произошел вблизи ст. Кавказская, где неустановленные лица заготавливали древесину вблизи воздушной линии 110 кВ вне охранной зоны ВЛ, не приняв дополнительных мер безопасности. В результате несогласованной рубки произошло падение дерева на провода, что привело к его обрыву и отключению электроснабжения. Без электроэнергии осталась часть жителей станицы Кавказская.

На место происшествия незамедлительно выехала бригада Армавирского филиала «Россети Кубань», которая предприняла все необходимые меры по скорейшему восстановлению электроснабжения. Возле ЛЭП энергетики обнаружили спиленное дерево, повредившее линию. Виновные лица с места нарушения скрылись.

Информация передана в правоохранительные органы. По каждому случаю нарушения электроснабжения потребителей по вине сторонних лиц энергетиками проводятся мероприятия совместно с сотрудниками органов внутренних дел: устанавливаются личности виновных, прорабатываются вопросы возмещения причиненного ущерба.

– По вине людей, которые вели несанкционированную рубку, было нарушено электроснабжение жителей. Наши специалисты были сняты с плановых работ и перенаправлены на восстановление линии, — рассказывает главный инженер Армавирских электрических сетей Андрей Бабцов. – Граждане не задумываются ни о собственной безопасности, ни о последствиях для энергосистемы региона. Самовольная валка деревьев вблизи ЛЭП опасна для жизни: горе-лесорубы могут получить смертельную электротравму. Кроме того, согласно административному кодексу к гражданам, повредившим электросетевое имущество, могут быть применены штрафные санкции.

Энергетики в очередной раз обращают внимание, что в пределах и вблизи охранных зон объектов электросетевого хозяйства юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить их безопасную работу. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил охраны электрических сетей и приносящие своими действиями ущерб предприятию электрических сетей, привлекаются к ответственности в установленном законодательством РФ порядке.