15 - 17 сентября 2020 года пройдет XI Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» ‒ крупнейшее мероприятие для молодежи электроэнергетической отрасли, способствующее развитию научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики, формированию кадрового резерва электроэнергетических компаний. В 2020 году конференция посвящена 100-летию Государственного Плана электрификации России – ГОЭЛРО.

Конференция объединит 159 представителей отраслевой молодежи: это молодые специалисты 14 ведущих энергокомпаний России, студенты, аспиранты и молодые ученые 24 российских и зарубежных вузов. Рецензентами материалов конференции выступили более 50 ведущих экспертов отрасли и известных ученых.

Организаторами конференции выступают АО «Системный оператор Единой энергетической системы», Северо-Кавказский федеральный университет, Россети ФСК ЕЭС (ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»), Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) и Благотворительный фонд «Надежная смена».

Ежегодно конференцию поддерживает Министерство энергетики Российской Федерации.

«Вам, профессионалам, не надо объяснять, насколько важное значение для развития проекта научной идеи, наконец, каждого специалиста имеет знакомство с последними достижениями, возможность обсудить перспективы, задать вопросы лучшим экспертам и получить на них конкретные ответы. Особенно важно, что в работу конференции вовлечены молодые специалисты, на которых мы возлагаем особые надежды», - отметил в приветствии участникам конференции Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Конференция проходит также при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в обращении к участникам конференции подчеркивает: «Вот уже 11 лет подряд конференция предоставляет возможность молодым ученым из России и других стран делиться научными достижениями, результатами практической деятельности, обсуждать новейшие разработки, а самое важное – получать обратную связь от признанных экспертов области».

По традиции конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» проходит ежегодно на базе одного из ведущих российских технических вузов, осуществляющих подготовку студентов по электроэнергетическим и электротехническим направлениям. Начиная с 2010 года, конференция проходила в технических университетах Екатеринбурга, Иванова, Казани, Новочеркасска, Самары, Томска и Иркутска. В связи с эпидемической ситуацией в регионах России конференция впервые пройдет онлайн на базе Северо-Кавказского федерального университета.

Участники конференции представят доклады в семи тематических секциях, посвященных всем ключевым направлениям развития энергетики: «Управление электроэнергетическими режимами энергосистем», «Режимы работы и оборудование электрических сетей и систем», «Релейная защита и автоматика энергосистем», «Цифровые технологии в электроэнергетике», «Перспективные направления развития электроэнергетики», «Промышленная энергетика. Энергоэффективность», «Образовательные технологии и программы подготовки специалистов для электроэнергетики».

По итогам конференции будут определены авторы лучших докладов, которые получат дипломы и памятные призы.

Официальный сайт Конференции: http://fondsmena.ru/EGM/