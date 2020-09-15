В Волгограде вскоре начнется строительство первого этапа третьего пускового комплекса автомобильного перехода через Волгу. Правительство Волгоградской области объявило тендер по выбору подрядчика для проведения строительных работ. Максимальная цена контракта с победителем составляет 5 млрд 681,5 млн рублей. Средства поступят из областного и федерального бюджетов. В частности, из областного будет выделено по 1,5 млрд рублей в 2021 и в 2022 году. Федеральный центр направит на создание моста около 2,3 млрд рублей в 2023 году.

Предложения от участников тендера принимают до 6 октября, 15 октября планируют подвести его итоги и назвать победителя. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет завершить работы первого этапа третьего пускового комплекса к 1 сентября 2023 года.

Напомним, что строительство мостового перехода через Волгу в Волгограде длиной в 30 км было разделено на четыре пусковых комплекса. Первый участок, соединяющий Волгоград с районами Заволжья, был сдан в 2009 году. Второй участок - мост через Ахтубу – начал действовать в декабре 2017 года. Третий пусковой комплекс в Среднеахтубинском районе Волгоградской области должен соединить эти 2 участка.