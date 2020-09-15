В рамках панельной дискуссии «Будущее энергетики» заместитель генерального директора «Россетей» Константин Михайлик рассказал, почему цифровая трансформация является стратегическим ответом на рыночные и технологические вызовы на горизонте десятилетия.

«Задача «Россетей» – соответствовать потребностям клиентов и опережать глобальные тенденции. К 2030 году реализация концепции цифровой трансформации компании позволит создать гибкую и адаптивную систему, современную технологическую инфраструктуру и новые сервисы, доступные каждому потребителю», – подчеркнул он.

«Россети» ведут работу в четырех «контурах» цифровой трансформации:

«Умные» объекты

Системы управления инфраструктурой

Коммуникации (в том числе с клиентами и контрагентами)

«Цифровой» сотрудник

До конца 2020 года уже будут введены 8 цифровых диспетчерских пунктов и 22 цифровые подстанции.

Также развивается интеллектуальный учет, использование big data, инструменты предиктивной аналитики, внедрение «умной» техники для диагностики оборудования и др.

Группа «Россети» одной из первых в отрасли утвердила концепцию Цифровой трансформации. Идея – изменение технологических и бизнес-процессов, переход компании на риск-ориентированное управление для повышения качества и надежности электроснабжения. Внедрение цифровых технологий позволит повысить операционную и технологическую эффективность.