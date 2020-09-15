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Перспективы развития электросетевого комплекса обсудили на площадке "Глобальной энергии"

Перспективы развития электросетевого комплекса обсудили на площадке Глобальной энергии

15 сентября 2020, 09:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках панельной дискуссии «Будущее энергетики» заместитель генерального директора «Россетей» Константин Михайлик рассказал, почему цифровая трансформация является стратегическим ответом на рыночные и технологические вызовы на горизонте десятилетия. 

«Задача «Россетей» – соответствовать потребностям клиентов и опережать глобальные тенденции. К 2030 году реализация концепции цифровой трансформации компании позволит создать гибкую и адаптивную систему, современную технологическую инфраструктуру и новые сервисы, доступные каждому потребителю», – подчеркнул он.

«Россети» ведут работу в четырех «контурах» цифровой трансформации: 

  • «Умные» объекты
  • Системы управления инфраструктурой
  • Коммуникации (в том числе с клиентами и контрагентами)
  • «Цифровой» сотрудник

До конца 2020 года уже будут введены 8 цифровых диспетчерских пунктов и 22 цифровые подстанции

Также развивается интеллектуальный учет, использование big data, инструменты предиктивной аналитики, внедрение «умной» техники для диагностики оборудования и др.

Группа «Россети» одной из первых в отрасли утвердила концепцию Цифровой трансформации.  Идея – изменение технологических и бизнес-процессов, переход компании на риск-ориентированное управление для повышения качества и надежности электроснабжения. Внедрение цифровых технологий позволит повысить операционную и технологическую эффективность.

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