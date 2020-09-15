Работы будут проведены на шести подстанциях 330-750 кВ. На энергообъектах установят микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) нового поколения, которые обеспечат надежную ликвидацию повреждений и ненормальных режимов и снизят эксплуатационные расходы. Проект рассчитан до 2022 года и охватит ключевые центры питания магистральных электрических сетей Северо-Запада: подстанции 750 кВ «Новобрянская», 400 кВ «Выборгская», а также 330 кВ «Каменногорская», «Старорусская», «Юго-Западная» и «Выходной». Инвестиции составят 232 млн рублей.

На сегодняшний день работы ведутся на подстанциях 400 кВ «Выборгская» и 330 кВ «Каменногорская» в Ленинградской области. Объекты участвуют в схемах выдачи мощности Ленинградской АЭС, Северо-Западной ТЭЦ и обеспечивают передачу электроэнергии в Финляндию.

На подстанциях устанавливаются отечественные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики взамен аналогов на микроэлектронной элементной базе. Такое оборудование компактнее своих предшественников, имеет более совершенные алгоритмы выявления повреждений и ненормальных режимов, а также включает дополнительные функции по регистрации аварийных событий, интеграции с автоматизированными системами управления. Кроме того, новые устройства оснащены системой самодиагностики.

Всего в рамках проектах на шести подстанциях установят 39 шкафов РЗА. Модернизация объектов проводится поэтапно и без снижения надежности электроснабжения потребителей.