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"Россети ФСК ЕЭС" приступила к реализации проекта модернизации устройств релейной защиты на подстанциях магистральных сетей Северо-Запада

Россети ФСК ЕЭС приступила к реализации проекта модернизации устройств релейной защиты на подстанциях магистральных сетей Северо-Запада

15 сентября 2020, 10:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ПОДСТАНЦИЯ, ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Работы будут проведены на шести подстанциях 330-750 кВ. На энергообъектах установят микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) нового поколения, которые обеспечат надежную  ликвидацию  повреждений и ненормальных режимов и снизят эксплуатационные расходы. Проект рассчитан до 2022 года и охватит ключевые центры питания магистральных электрических сетей Северо-Запада: подстанции 750 кВ «Новобрянская», 400 кВ «Выборгская», а также 330 кВ «Каменногорская», «Старорусская», «Юго-Западная» и «Выходной». Инвестиции составят 232 млн рублей.

На сегодняшний день работы ведутся на подстанциях 400 кВ «Выборгская» и 330 кВ «Каменногорская» в Ленинградской области. Объекты участвуют в схемах выдачи мощности Ленинградской АЭС, Северо-Западной ТЭЦ и обеспечивают передачу электроэнергии в Финляндию.

На подстанциях устанавливаются отечественные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики взамен аналогов на микроэлектронной элементной базе. Такое оборудование компактнее своих предшественников, имеет более совершенные алгоритмы выявления повреждений и ненормальных режимов, а также включает дополнительные функции по регистрации аварийных событий, интеграции с автоматизированными системами управления. Кроме того, новые устройства оснащены системой самодиагностики.

Всего в рамках проектах на шести подстанциях установят 39 шкафов РЗА. Модернизация объектов проводится поэтапно и без снижения надежности электроснабжения потребителей.

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