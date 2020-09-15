Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказами от 27 августа 2020 г. утвердило восемь новых национальных стандартов Российской Федерации, устанавливающих функциональные требования к работе устройств РЗА на энергообъектах ЕЭС России.

Стандарты разработаны АО «СО ЕЭС» по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» в целях установления основных функциональных требований к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, содержащим функции релейной защиты ЛЭП и оборудования с высшим классом напряжения 110 кВ и выше.

Утвержденные стандарты входят в серию стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика» и устанавливают общие принципы, нормы и требования, которыми следует руководствоваться, в частности, при разработке, создании, внедрении и эксплуатации дистанционных, токовых, дифференциальных, дифференциально-фазных и направленных высокочастотных защит линий электропередачи классов напряжения 110 кВ и выше.

В их числе:

ГОСТ Р 58886-2020 «Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 330 кВ и выше. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58887-2020 «Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 110 – 220 кВ. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58978-2020 «Дифференциальная защита линий электропередачи классом напряжения 330 кВ и выше. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58979-2020 «Дифференциальная защита линий электропередачи классом напряжения 110 - 220 кВ. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58980-2020 «Дифференциально-фазная защита линий электропередачи классом напряжения 330 кВ и выше. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58981-2020 «Дифференциально-фазная защита линий электропередачи классом напряжения 110 - 220 кВ. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58982-2020 «Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110 - 220 кВ. Функциональные требования»;

ГОСТ Р 58983-2020 «Релейная защита и автоматика автотрансформаторов (трансформаторов), шунтирующих реакторов, управляемых шунтирующих реакторов, конденсаторных батарей с высшим классом напряжения 110 кВ и выше. Функциональные требования».

Стандарты предназначены для субъектов оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, для проектных и научно-исследовательские организаций, производителей устройств РЗА и иных организаций, участвующих в разработке и создании как самих устройств РЗА, так и их алгоритмов функционирования.

Применение стандартов направлено на установление минимальных функциональных требований к функциям релейной защиты, реализуемым в современных микропроцессорных устройствах РЗА, с целью обеспечения их правильной работы при коротких замыканиях и иных ненормальных режимах работы ЛЭП и оборудования, к документации на данные устройства РЗА и способствует проведению согласованной технической политики в отрасли, в том числе - достижению технологической целостности ЕЭС России и соблюдению установленных параметров надежности ее работы.

Совершенствование базы национальных стандартов является логичным продолжением работы Системного оператора, направленной на гармонизацию нормативно-технической базы в электроэнергетике. Новые стандарты приняты в развитие утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, а также утвержденных приказом Минэнерго РФ Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики классов напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам функционирования устройств и комплексов РЗА.

Национальные стандарты вводятся в действие с 1 января 2021 года. Официальный текст стандартов будет доступен для ознакомления после издания – на сайте Росстандарта. Стандарты также доступны для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».