КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС на OMR
15 сентября 2020, 10:04
Рубрика: Законотворчество
Метки: РЗА
Отрасль: Электроэнергетика
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказами от 27 августа 2020 г. утвердило восемь новых национальных стандартов Российской Федерации, устанавливающих функциональные требования к работе устройств РЗА на энергообъектах ЕЭС России.
Стандарты разработаны АО «СО ЕЭС» по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» в целях установления основных функциональных требований к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, содержащим функции релейной защиты ЛЭП и оборудования с высшим классом напряжения 110 кВ и выше.
Утвержденные стандарты входят в серию стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика» и устанавливают общие принципы, нормы и требования, которыми следует руководствоваться, в частности, при разработке, создании, внедрении и эксплуатации дистанционных, токовых, дифференциальных, дифференциально-фазных и направленных высокочастотных защит линий электропередачи классов напряжения 110 кВ и выше.
В их числе:
Стандарты предназначены для субъектов оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, для субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, для проектных и научно-исследовательские организаций, производителей устройств РЗА и иных организаций, участвующих в разработке и создании как самих устройств РЗА, так и их алгоритмов функционирования.
Применение стандартов направлено на установление минимальных функциональных требований к функциям релейной защиты, реализуемым в современных микропроцессорных устройствах РЗА, с целью обеспечения их правильной работы при коротких замыканиях и иных ненормальных режимах работы ЛЭП и оборудования, к документации на данные устройства РЗА и способствует проведению согласованной технической политики в отрасли, в том числе - достижению технологической целостности ЕЭС России и соблюдению установленных параметров надежности ее работы.
Совершенствование базы национальных стандартов является логичным продолжением работы Системного оператора, направленной на гармонизацию нормативно-технической базы в электроэнергетике. Новые стандарты приняты в развитие утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, а также утвержденных приказом Минэнерго РФ Требований к оснащению ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики классов напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами РЗА, а также к принципам функционирования устройств и комплексов РЗА.
Национальные стандарты вводятся в действие с 1 января 2021 года. Официальный текст стандартов будет доступен для ознакомления после издания – на сайте Росстандарта. Стандарты также доступны для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
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