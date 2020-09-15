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В Москве в этом году выдали займы на сумму 500 млн рублей шести городским предприятиям

В Москве в этом году выдали займы на сумму 500 млн рублей шести городским предприятиям

15 сентября 2020, 12:46
Рубрика: Инвестиции
Метки: МОСКВА, ЗАЙМЫ

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Москва в этом году выдала шести предприятиям столицы займы на общую сумму 500 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.

"В этом году город предложил московским производителям новый инструмент поддержки - инвестиционный заем на оборотные средства. В связи с последствиями пандемии и периода временных ограничений эта мера стала особенно востребованной. Заем выдается Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие - оборотные средства". Всего в этом году было выдано шесть займов на общую сумму 500 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, заем можно получить на срок до двух лет по льготной ставке в два процента годовых. Благодаря этим средствам предприятия могут обеспечить производство необходимым объемом сырья, начать новые разработки и их тестирование, а главное, сохранить рабочие места. Такую помощь уже получили компании, в которых работают более 7 тыс. человек.

"Получить льготный заем может компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией, а также обладающая особым статусом, например, промышленного комплекса, резидента особой экономической зоны или технопарка. Также она должна иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год, работать в течение не менее двух лет с момента регистрации. Компания не должна находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи", - говорится в сообщении.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
 

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Компания: ТАСС

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