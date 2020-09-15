Организаторы мероприятия «Выставочное объединение «РЕСТЭК» и ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» сообщают о проведении 27-й международной специализированной выставки «Энергетика и электротехника 2020» в период с 6 по 9 октября (Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон Н); проведение Российского международного энергетического форума (РМЭФ) перенесено на более поздние сроки.

По итогам инспекций Роспотребнадзора получено разрешение о возобновлении проведения мероприятий в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». С момента открытия центра в августе 2020 г. на площадке уже состоялись выставка-ярмарка «Агрорусь», выставка «InterFood St. Petersburg», строительная выставка «ИнтерСтройЭкспо», форум по развитию транспортных коридоров «TRANSTEC» и другие мероприятия, которые посетили свыше 50 тысяч человек.

Планируя до конца 2020 года принять ещё более 90 мероприятий, КВЦ «Экспофорум» внедрил обязательные решения для соблюдения всех стандартов эпидемиологической безопасности:

во время проведения мероприятий шаттлы от ст.м. «Московская» будут дополнительно обрабатываться после каждого рейса;

на площадках установлены «буферные зоны» и вендинговые автоматы с комплектами СИЗ;

организовано бесконтактное измерение температуры при помощи тепловизоров;

конференционная программа составляется с учетом необходимой дистанционной рассадки с перерывами на дезинфекцию и обязательной комплексной уборкой перед и после проведения мероприятий.

6 – 9 октября при соблюдении всех требований Роспотребнадзора в павильоне Н КВЦ «Экспофорум» будут работать:

выставка энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий « Энергетика и электротехника 2020 »

» выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа «OMR 2020».

На выставке будут представлены современные разработки в сфере электроэнергетики, энергетического машиностроения, промышленной светотехники, энергоэффективные и энергосберегающие технологии, а так же новинки электротехнической продукции от ведущих отечественных производителей и поставщиков: НПП ЭКРА, КРЭТ, ПРИСТ, ПЗСТ, Краснодарский завод металлопластиковых изделий, Инженерный центр АРТ, SONEL, ННПО им. М.В.Фрунзе, Relpol S.A., Промышленные компоненты КАМАЗ, СКБ ЭП, ИНБРЭС, Алгоритм, НПЦ «Аквамарин», Рокстэк РУ, НПО «АГАТ», ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Завод Угличкабель, Михневский завод электроизделий и др.

На площадке запланирована работа «Зоны презентаций» семинар «Приборы контроля и диагностики высоковольтного электромеханического оборудования» (организатор «СКБ ЭП»), а также презентации компаний «Schneider Electric» и «Алгоритм».



Деловая сессия "Кабельный бизнес" (организатор Медиухолдинг "РусКабель") состоится в рамках конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа. Регистрация на сайте https://events.ruscable.ru/cb2020/ .

В настоящее время развернута широкомасштабная рекламная кампания для привлечения на площадку максимального числа профессиональных специалистов, что позволит участникам выставки «Энергетика и электротехника 2020» обеспечить конструктивный диалог с посетителями и получить максимум экономической выгоды от участия в мероприятии.

Подробная информация и заказ пригласительных билетов на сайте:: www.energetika-restec.ru