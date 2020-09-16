95 лет назад был основан Росстандарт

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров поздравил Росстандарт с 95-летием



Сегодня Росстандарт отмечает свой 95-летний юбилей. За это время ведомство накопило много поводов для гордости, и сейчас успешно продолжает эту традицию. Практически полностью обновлена национальная база стандартов, роль России в международной стандартизации постоянно растет. Сохранены лидирующие позиции российской метрологии в мире, а новые профильные разработки наших ученых конкурентоспособны и востребованы за рубежом.

Больших успехов удалось добиться в борьбе с контрафактом и фальсификатом продукции. Активно участвует Росстандарт и в цифровизации промышленности, импортозамещении, внедрении наилучших доступных технологий, развитии кадровой политики. А самое главное – Росстандарт находится в постоянном контакте с бизнесом, экспертным сообществом и гражданами, что позволяет учитывать мнение общественности при реализации государственной политики.

Уверен, все эти достижения стали возможны только благодаря сплоченной команде профессионалов, отдающих свои силы, энергию и энтузиазм любимой профессии. Желаю всем специалистам системы Росстандарта оставаться преданными своему делу, постоянно совершенствоваться и находить новые пути развития!