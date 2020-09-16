Разработанные государством меры поддержки бизнеса в целях минимизации последствий пандемии коронавируса обеспечивают реализацию и ввод в работу новых проектов резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. До конца года на Дальнем Востоке планируется запустить 137 предприятий, 51 из них уже введено в работу.

Корпорация развития Дальнего Востока совместно с Минвостокразвития России внимательно следят за проблемами и потребностями резидентов ТОР и СПВ, информируют инвесторов о существующих мерах государственной поддержки и оказывают помощь в их применении.

Дальневосточным предпринимателям доступны: продление сроков уплаты налогов и предоставления отчетности, мораторий на налоговые санкции и возбуждение дел о банкротстве; запрет на проведение проверок на предприятиях малого и среднего бизнеса, снижение тарифов на страховые взносы и кредитные каникулы. Действенной формой поддержки также являются беспроцентные кредиты на выплату зарплаты для малого бизнеса, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Средний и малый бизнес получил возможность отсрочить платежи по уже имеющимся кредитам.

«Кроме того, на основе устойчивой обратной связи с бизнесом разрабатываются и применяются уникальные инструменты поддержки», - сообщил заместитель генерального директора по резидентской политике и информационным технологиям АО «КРДВ» Николай Запрягаев.

Так, Корпорация развития Дальнего Востока обеспечила возможность прилета 100 уникальных высококвалифицированных иностранных специалистов для участия в реализации инвестпроектов 13 резидентов ТОР и СПВ в Приморском и Хабаровском краях в условиях ограничений на международное авиасообщение.

«Работники управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее общество АО «КРДВ») провели большую работу по согласованию вылета борта из Харбина во Владивосток с высококвалифицированными специалистами и наладчиками высокотехнологичного оборудования. Дополнительный персонал необходим для участия в пусконаладочных работах оборудования иностранного производства на предприятиях резидентов, которые будут запущены уже в 2020-2021 годах, обеспечив сотни новых рабочих мест для жителей Дальнего Востока», - отметил Николай Запрягаев.

В организационных мероприятиях также приняли участие различные ведомства, в том числе генконсульство КНР во Владивостоке, посольство РФ в Пекине, Росавиация и авиакомпания «Аврора». Стоит отметить, что финансирование перелета осуществлено за счет средств инвесторов.

Среди предприятий, на которых монтажные и пусконаладочные работы ведут иностранные специалисты - резидент ТОР «Надеждинская» компания «Арника». Инвестор реализует проект по строительству двух высокотехнологичных предприятий, не имеющих аналогов в России по производству витаминов, антибиотиков, про- и пребиотиков и специальных кормовых ингредиентов для животных.

«В настоящее время мы завершили монтаж оборудования 1-го завода и приступаем ко 2-му, и уже ведём пусконаладочные работы. В сентябре будет запущен витаминный завод и в 2020 году начнется выпуск продукции для российского рынка и зарубежных потребителей», - сказал заместитель генерального директора ООО «Арника» Егор Аврамов.

Для компании-резидента СПВ «Спасский Лесоперерабатывающий Комплекс-Групп» иностранный персонал также выполнит пусконаладку оборудования, обеспечив работу комплекса перерабатывающих производств по направлениям лесо- и камнепереработки в 2020 году.

На сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут 2 513 резидентов с проектами на сумму более 4,6 трлн рублей, их реализация позволит создать 178,2 тысячи рабочих мест. Из них 334 проекта уже запущено, фактически вложено более 958,3 млрд рублей частных инвестиций, создано 43 692 рабочих места.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока