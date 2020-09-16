Энергетики филиала «Северные электрические сети» компании «Россети Московский регион» выдали 463,38 кВт мощности «Государственному историко-художественному музею-заповеднику «Абрамцево», более чем вдвое увеличив ранее выделенную мощность.

Для надежного электроснабжения музея-заповедника «Абрамцево» энергетики построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 630 кВа и проложили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 0,2 км.

Основной источник питания музея-заповедника «Абрамцево» по второй категории надежности - питающий центр 110 кВ «Хотьково».

Увеличение мощности создает дополнительные возможности для дальнейшего развития «Государственного историко-художественного музея заповедника «Абрамцево», расположенного в 60 км от Москвы на территории Сергиево-Посадского городского округа. На площади 50 га, занимаемой музеем-заповедником, находятся памятники архитектуры и старинный парк. Экспозиция музея включает более 25 тысяч экспонатов. С 1995 года «Абрамцево» - объект исторического и культурного наследия федерального значения, к которому проложены популярные туристические маршруты.