В Москве 9 и 10 сентября состоялась II-ая международная научно-практическая конференция «Свайные фундаменты: тенденции, проблемы и перспективы развития». В конференции приняли участие более 120 представителей российских и зарубежных строительных компаний, проектных и научных институтов, компаний-производителей специализированного оборудования, техники и материалов. Конференция была организована Международной Ассоциацией Фундаментостроителей. Генеральным спонсором выступил участник Международной Ассоциации Фундаментостроителей – компания «Zinker». Также мероприятие поддержала компания «Монолит пресс».

С приветственным словом конференцию открыла генеральный директор Международной Ассоциации Фундаментостроителей Екатерина Дубровская. В рамках первого дня конференции были рассмотрены проблемы и тенденции развития свайных фундаментов, методы их диагностики, уникальные технологии и современные материалы.

Олег Шулятьев, заместитель директора по научной работе АО «НИЦ «Строительство» – НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, автор более сотни научных трудов и проектов фундаментов, в том числе ряда небоскребов Москва-СИТИ представил свой доклад на тему «Скальные грунты. От свай-стоек до висячих. Башня One Tower – новая высота Москва-СИТИ». Эксперт рассказал о требованиях норм, методике испытаний грунта сваями, инженерных новшествах, примененных в ходе строительства, поделился опытом проектирования и работы свай в скальных грунтах. Напомним, что в 2024 году 400-метровая башня One Tower получит статус не только самого высокого здания Москвы, но и самого высокого жилого здания в Европе.

Генеральный спонсор конференции – компания Zinker представила уникальную технологию защиты металлоконструкций от коррозии – цинкирование. Генеральный директор компании, Василий Бочаров, рассказал о разработке продукта, свойствах цинкового покрытия и отличиях от аналогов. В ходе презентации также были затронуты проблемы актуальности метода в различных климатических и географических условиях.

Обзор выпускаемой продукции и технологические особенности выполнения механических стыковых соединений арматурных стержней в строительстве представил Константин Малков, технический директор компании «Монолит пресс», которая стала спонсором конференции. Эксперт рассказал о главной миссии компании, которая заключается в одновременном внедрении новых технологий в строительный процесс, повышении производительности и снижении издержек производства. Были представлены металлические муфты для устройства стыковых соединений арматурной стали, а также технологическое оборудование для выполнения опрессовки соединений.

Зарубежные гости-эксперты из Беларуси, представители Буровой компании «Дельта» – Виталий Литош, главный инженер проекта и Карина Синило, начальник проектно-исследовательского отдела, представили интересный доклад об опыте производства работ при устройстве буронабивных свай по технологии CFA на объекте Газпром-центр в Минске. Также они ответили на дополнительные вопросы участников и гостей конференции.

О комплексном применении методов диагностики свайных фундаментов различной конструкции рассказал Генеральный директор ООО «ОЗИС-Венчур», к.т.н Алексей Улыбин. Он поделился богатым опытом применения методов диагностики, а также отметил преимущества каждого из них. Как отметил докладчик, обследование конструкций, в частности, фундаментов и свай, является очень сложной инженерной задачей. Для получения достоверных выводов требуется использовать комплекс методов в сочетании с критическим анализом их результатов, а также анализом имеющейся документации.

Интерес вызвал также доклад Александра Кокорина, главного специалиста по работе с проектными институтами в строительной отрасли о промышленных испытаниях свайной продукции АО «ОМК». Автор рассказал о нескольких видах продукции, представил заключения проектных институтов, оценивших качество материала и производства, результаты натурных испытаний. Также был проведен сравнительный анализ, результаты которого были представлены в ходе презентации.

Во второй день конференции состоялась техническая экскурсия на строящейся станции московского метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии (рабочее название – «Можайская»). АО «Мосинжпроект» — оператор Программы развития московского метрополитена. Заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк, начальник отдела организации строительства ПОС ООО «Институт Мосинжпроект» Андрей Меркулов, заместитель директора по строительству Дирекции метро-1 АО «Мосинжпроект» Дмитрий Лавриненко, начальник научно-технического сопровождения строительства АО «Мосинжпроект» Дмитрий Конюхов подробно рассказали об особенностях строительства новых станций метро в Москве в условиях плотной городской застройки и о применяемых технологиях.

Станция для осмотра была выбрана неслучайно – на «Кунцевской» один из самых глубоких котлованов, устроенный по технологии «стена в грунте», которая позволяет не допустить осадку фундаментов соседних зданий. Глубина разработки котлована здесь достигает 30 метров, высота «стены в грунте» — 45 метров.

«Для экскурсантов мы выбрали самую интересную станцию с точки зрения сложности геологии, градостроительной ситуации вокруг, глубины котлована, качества строительных работ», – пояснил заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект» Валерий Кивлюк.

Во время экскурсии участники интересовались у генерального подрядчика вопросами гидроизоляции, особенностями бурения и проходки тоннелей, геотехническим мониторингом, защитой зданий от осадки и др.

«Наши гости, инженеры из различных регионов России, хотели посмотреть, как строят метро в Москве, перенять опыт, интересовались нюансами проектирования и строительства. Большинство вопросов от участников возникало по поводу применения современных материалов и технологий, геологической составляющей и используемых растворов, в частности, бентонита, особый интерес фундаментостроителей вызвала сама технология «стена в грунте»», – рассказал Валерий Кивлюк.

Участники конференции высоко оценили уровень организации конференции и технической экскурсии, отметили профессионализм докладчиков и широкий круг представленных тем конференции, а также пожелали дальнейших успехов в проведении мероприятий.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, подобные экскурсии действительно важны: