ИзоляторАКС на "Массе"/Ункомтех/Москабель/DKC/SUPR
16 сентября 2020, 14:54
Рубрика: Законотворчество
Метки: НДФЛ
Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что правительство намерено пересмотреть льготы в сфере ТЭК, повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак. Кабмин в среду рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 млн рублей в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он рассказал об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки.
"Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", - сообщил Мишустин.
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