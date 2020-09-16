Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что правительство намерено пересмотреть льготы в сфере ТЭК, повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак. Кабмин в среду рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 млн рублей в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он рассказал об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки.