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Кабмин рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей

Кабмин рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей

16 сентября 2020, 14:54
Рубрика: Законотворчество
Метки: НДФЛ

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Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил, что правительство намерено пересмотреть льготы в сфере ТЭК, повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак. Кабмин в среду рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов граждан свыше 5 млн рублей в год, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он рассказал об изменениях в сфере налогообложения, которые кабмин планирует реализовать в бюджете будущей трехлетки.

"Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей, модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции", - сообщил Мишустин. 

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Компания: ТАСС

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