На реакторе ИТЭР продолжается монтаж российских шинопроводов

На площадке сооружения реактора ИТЭР на юге Франции продолжается монтаж произведённых в России шинопроводов для питания магнитной системы установки.

Коммутирующая аппаратура изготавливается в Научно-исследовательском институте электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова (АО «НИИЭФА», входит в Госкорпорацию «Росатом») в Санкт-Петербурге. Изготовление и поставка коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглощающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР – самая дорогостоящая и одна из самых сложных из 25 систем, входящих в сферу ответственности России. В соответствии с Соглашением о поставках оборудования, подписанном в 2011 году, Россия должна изготовить и поставить в Организацию ИТЭР около 5,4 км шинопроводов общей массой более 500 тонн и 33 км кабелей.

Российские шинопроводы предназначены для использования в системах токопроводов постоянного тока, которые связывают сверхпроводниковые обмотки электромагнитной системы токамака с источниками их электропитания. Это одна из важнейших систем будущей установки, необходимых для получения первой плазмы на реакторе.

На текущий момент специалисты Международной организации ИТЭР активно продолжают монтаж доставленных ранее из России шинопроводов в зданиях 32 и 33, где они соединяются с преобразователями тока (Magnet Power Conversion building). На сегодняшний день в здании преобразования тока установлено уже более километра шинопроводов. Продолжаются работы по установке устройств в основании диагностического корпуса.

Система шинопроводов, которая собирается из сегментов до 12 метров длиной и весом от двух до четырёх тонн, соединит электросеть ИТЭР с магнитной системой реактора, коммутирующей аппаратурой, устройствами быстрого вывода энергии а также устройствами, предназначенными для нагрева плазмы.