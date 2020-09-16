О динамике промышленного производства. Сентябрь 2020 года

В августе динамика промышленного производства улучшилась – до -7,2% г/г (по сравнению с -8,0% г/г в июле и -9,4% г/г в июне). Основной вклад в восстановление промышленного производства внес добывающий комплекс (-11,8% г/г в августе после -15,1% г/г в июле) . В условиях планового смягчения с 1 августа ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ темпы падения добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) замедлились до -13,1% г/г в августе после -16,3% г/г в июле. Улучшение динамики наблюдалось и в добыче естественного природного газа (-3,5% г/г в августе после 11,4% г/г в июле).

В то же время в обрабатывающей промышленности восстановление выпуска в августе приостановилось (-4,1% г/г после -3,3% г/г в июле).

Ухудшение динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости.

Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в отрицательную область (-2,4% г/г) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того, в августе возобновилось падение производства легковых автомобилей (-30,0% г/г после +3,9% г/г в июле), которое происходит синхронно со снижением их продаж (-0,5% г/г в августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса).

Вместе с тем в августе сохранялся устойчивый рост в пищевой и химической отрасли (2,2% г/г и 6,6% г/г соответственно). Кроме того, продолжило замедляться падение выпуска строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции (до -3,9% г/г в августе после -4,7% г/г в июле).

По оценке Минэкономразвития России, ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей промышленности в августе носит компенсационный характер после достаточно быстрого восстановления в предшествующие три месяца», - отмечает заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова. По ее словам, «такое восстановление было обусловлено эффектом отложенного спроса, сформировавшегося за период «нерабочих дней», который сейчас близок к исчерпанию». «До конца 2020 г. Минэкономразвития России ожидает дальнейшего постепенного восстановления обрабатывающей промышленности за счет экспортно ориентированных отраслей и отраслей, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время производство инвестиционных товаров будет сдерживаться ожидаемым сохранением слабой инвестиционной активности во втором полугодии», - указала Полина Крючкова.

Рис. 1. В августе темпы падения промышленности продолжают замедляться Рис. 2. Восстановление обрабатывающей промышленности в августе приостановилось





Таблица 1. Показатели промышленного производства*

в % к соотв. периоду предыдущего года авг.20 июл.20 2кв20 июн.20 май.20 апр.20 1кв20 мар.20 фев.20 янв.20 2019 Промышленное производство -7,2 -8,0 -8,5 -9,4 -9,6 -6,6 1,5 0,3 3,3 1,1 2,3 Добыча полезных ископаемых -11,8 -15,1 -10,3 -14,2 -13,5 -3,2 0,0 -1,7 2,3 -0,4 2,5 добыча угля -5,3 -2,6 -7,2 -3,6 -11,2 -6,9 -7,5 -8,1 -5,4 -8,8 1,6 добыча сырой нефти и природного газа -12,0 -15,3 -10,3 -15,4 -14,3 -1,1 0,3 -1,6 2,7 0,0 2,5 добыча металлических руд 0,8 1,8 -0,1 0,5 -1,9 1,1 1,3 -1,3 3,0 2,4 3,7 добыча прочих полезных ископаемых -25,8 -38,0 -31,4 -21,3 -21,4 -51,6 -7,4 -2,7 -6,3 -12,9 2,4 Обрабатывающие производства -4,1 -3,3 -7,9 -6,4 -7,2 -10,0 3,8 2,6 5,0 3,9 2,6 пищевая промышленность 2,2 2,0 2,4 4,8 0,4 2,2 8,5 7,7 8,5 9,2 3,4 легкая промышленность -2,4 3,9 -10,6 1,3 -10,0 -23,1 1,4 1,5 0,2 3,0 -1,6 деревообработка -0,9 0,7 -6,2 -3,1 -8,4 -7,1 4,9 2,7 6,8 5,6 1,5 производство кокса и нефтепродуктов -6,5 -7,4 -3,6 -7,4 -4,1 0,7 4,8 7,0 5,2 2,3 2,2 химический комплекс 6,6 7,0 4,6 7,4 4,9 1,6 7,8 9,1 10,6 3,5 5,1 производство прочей неметаллической минеральной продукции -3,9 -4,7 -9,4 -5,2 -9,4 -13,7 5,0 4,6 6,2 4,3 4,2 металлургия -4,5 -4,2 -8,7 -5,3 -7,8 -12,8 2,2 3,9 1,9 0,7 2,4 машиностроение -5,5 -3,1 -24,7 -19,1 -20,7 -34,3 -0,5 -10,7 9,4 5,2 5,1 прочие производства -2,6 -8,8 -21,4 -16,5 -19,6 -28,3 1,5 -5,5 3,2 10,0 -11,4 Обеспечение электроэнергией, газом и паром -3,6 -2,6 -3,6 -4,8 -4,1 -1,9 -2,4 -2,2 -0,2 -4,7 0,0 Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов -6,8 -7,1 -9,6 -6,5 -10,9 -11,4 -1,2 -3,1 -1,4 1,0 -5,2

* -на основе базисного 2018 года

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.