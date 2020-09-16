О динамике промышленного производства. Сентябрь 2020 года

ИзоляторАКС на "Массе"/Ункомтех/Москабель/DKC/SUPR
16 сентября 2020, 15:29
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В августе динамика промышленного производства улучшилась – до -7,2% г/г (по сравнению с -8,0% г/г в июле и -9,4% г/г в июне). Основной вклад в восстановление промышленного производства внес добывающий комплекс (-11,8% г/г в августе после -15,1% г/г в июле) . В условиях планового смягчения с 1 августа ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ темпы падения добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) замедлились до -13,1% г/г в августе после -16,3% г/г в июле. Улучшение динамики наблюдалось и в добыче естественного природного газа (-3,5% г/г в августе после 11,4% г/г в июле).
В то же время в обрабатывающей промышленности восстановление выпуска в августе приостановилось (-4,1% г/г после -3,3% г/г в июле).
Ухудшение динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости.
Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в отрицательную область (-2,4% г/г) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того, в августе возобновилось падение производства легковых автомобилей (-30,0% г/г после +3,9% г/г в июле), которое происходит синхронно со снижением их продаж (-0,5% г/г в августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса).
Вместе с тем в августе сохранялся устойчивый рост в пищевой и химической отрасли (2,2% г/г и 6,6% г/г соответственно). Кроме того, продолжило замедляться падение выпуска строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции (до -3,9% г/г в августе после -4,7% г/г в июле).
По оценке Минэкономразвития России, ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей промышленности в августе носит компенсационный характер после достаточно быстрого восстановления в предшествующие три месяца», - отмечает заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова. По ее словам, «такое восстановление было обусловлено эффектом отложенного спроса, сформировавшегося за период «нерабочих дней», который сейчас близок к исчерпанию». «До конца 2020 г. Минэкономразвития России ожидает дальнейшего постепенного восстановления обрабатывающей промышленности за счет экспортно ориентированных отраслей и отраслей, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время производство инвестиционных товаров будет сдерживаться ожидаемым сохранением слабой инвестиционной активности во втором полугодии», - указала Полина Крючкова.
|
Рис. 1. В августе темпы падения промышленности продолжают замедляться
|
|
Рис. 2. Восстановление обрабатывающей промышленности в августе приостановилось
Таблица 1. Показатели промышленного производства*
|
в % к соотв. периоду предыдущего года
|
авг.20
|
июл.20
|
2кв20
|
июн.20
|
май.20
|
апр.20
|
1кв20
|
мар.20
|
фев.20
|
янв.20
|
2019
|
Промышленное производство
|
-7,2
|
-8,0
|
-8,5
|
-9,4
|
-9,6
|
-6,6
|
1,5
|
0,3
|
3,3
|
1,1
|
2,3
|
Добыча полезных ископаемых
|
-11,8
|
-15,1
|
-10,3
|
-14,2
|
-13,5
|
-3,2
|
0,0
|
-1,7
|
2,3
|
-0,4
|
2,5
|
добыча угля
|
-5,3
|
-2,6
|
-7,2
|
-3,6
|
-11,2
|
-6,9
|
-7,5
|
-8,1
|
-5,4
|
-8,8
|
1,6
|
добыча сырой нефти и природного газа
|
-12,0
|
-15,3
|
-10,3
|
-15,4
|
-14,3
|
-1,1
|
0,3
|
-1,6
|
2,7
|
0,0
|
2,5
|
добыча металлических руд
|
0,8
|
1,8
|
-0,1
|
0,5
|
-1,9
|
1,1
|
1,3
|
-1,3
|
3,0
|
2,4
|
3,7
|
добыча прочих полезных ископаемых
|
-25,8
|
-38,0
|
-31,4
|
-21,3
|
-21,4
|
-51,6
|
-7,4
|
-2,7
|
-6,3
|
-12,9
|
2,4
|
Обрабатывающие производства
|
-4,1
|
-3,3
|
-7,9
|
-6,4
|
-7,2
|
-10,0
|
3,8
|
2,6
|
5,0
|
3,9
|
2,6
|
пищевая промышленность
|
2,2
|
2,0
|
2,4
|
4,8
|
0,4
|
2,2
|
8,5
|
7,7
|
8,5
|
9,2
|
3,4
|
легкая промышленность
|
-2,4
|
3,9
|
-10,6
|
1,3
|
-10,0
|
-23,1
|
1,4
|
1,5
|
0,2
|
3,0
|
-1,6
|
деревообработка
|
-0,9
|
0,7
|
-6,2
|
-3,1
|
-8,4
|
-7,1
|
4,9
|
2,7
|
6,8
|
5,6
|
1,5
|
производство кокса и нефтепродуктов
|
-6,5
|
-7,4
|
-3,6
|
-7,4
|
-4,1
|
0,7
|
4,8
|
7,0
|
5,2
|
2,3
|
2,2
|
химический комплекс
|
6,6
|
7,0
|
4,6
|
7,4
|
4,9
|
1,6
|
7,8
|
9,1
|
10,6
|
3,5
|
5,1
|
производство прочей неметаллической минеральной продукции
|
-3,9
|
-4,7
|
-9,4
|
-5,2
|
-9,4
|
-13,7
|
5,0
|
4,6
|
6,2
|
4,3
|
4,2
|
металлургия
|
-4,5
|
-4,2
|
-8,7
|
-5,3
|
-7,8
|
-12,8
|
2,2
|
3,9
|
1,9
|
0,7
|
2,4
|
машиностроение
|
-5,5
|
-3,1
|
-24,7
|
-19,1
|
-20,7
|
-34,3
|
-0,5
|
-10,7
|
9,4
|
5,2
|
5,1
|
прочие производства
|
-2,6
|
-8,8
|
-21,4
|
-16,5
|
-19,6
|
-28,3
|
1,5
|
-5,5
|
3,2
|
10,0
|
-11,4
|
Обеспечение
электроэнергией, газом и паром
|
-3,6
|
-2,6
|
-3,6
|
-4,8
|
-4,1
|
-1,9
|
-2,4
|
-2,2
|
-0,2
|
-4,7
|
0,0
|
Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов
|
-6,8
|
-7,1
|
-9,6
|
-6,5
|
-10,9
|
-11,4
|
-1,2
|
-3,1
|
-1,4
|
1,0
|
-5,2
* -на основе базисного 2018 года
Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.
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