 
Законотворчество (постановления)

О динамике промышленного производства. Сентябрь 2020 года

В августе динамика промышленного производства улучшилась – до -7,2% г/г (по сравнению с -8,0% г/г в июле и -9,4% г/г в июне). Основной вклад в восстановление промышленного производства внес добывающий комплекс (-11,8% г/г в августе после -15,1% г/г в июле) . В условиях планового смягчения с 1 августа ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ темпы падения добычи сырой нефти (включая газовый конденсат) замедлились до -13,1% г/г в августе после -16,3% г/г в июле. Улучшение динамики наблюдалось и в добыче естественного природного газа (-3,5% г/г в августе после 11,4% г/г в июле).

В то же время в обрабатывающей промышленности восстановление выпуска в августе приостановилось (-4,1% г/г после -3,3% г/г в июле).

Ухудшение динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости. 

Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в отрицательную область (-2,4% г/г) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того, в августе возобновилось падение производства легковых автомобилей (-30,0% г/г после +3,9% г/г в июле), которое происходит синхронно со снижением их продаж (-0,5% г/г в августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса).

Вместе с тем в августе сохранялся устойчивый рост в пищевой и химической отрасли (2,2% г/г и 6,6% г/г соответственно). Кроме того, продолжило замедляться падение выпуска строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции (до -3,9% г/г в августе после -4,7% г/г в июле).

По оценке Минэкономразвития России, ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей промышленности в августе носит компенсационный характер после достаточно быстрого восстановления в предшествующие три месяца», - отмечает заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова. По ее словам, «такое восстановление было обусловлено эффектом отложенного спроса, сформировавшегося за период «нерабочих дней», который сейчас близок к исчерпанию». «До конца 2020 г. Минэкономразвития России ожидает дальнейшего постепенного восстановления обрабатывающей промышленности за счет экспортно ориентированных отраслей и отраслей, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время производство инвестиционных товаров будет сдерживаться ожидаемым сохранением слабой инвестиционной активности во втором полугодии», - указала Полина Крючкова.

 

 

 Рис. 1.  В августе темпы падения промышленности продолжают замедляться

 

Рис. 2. Восстановление обрабатывающей промышленности в августе приостановилось



Таблица 1. Показатели промышленного производства*

в % к соотв. периоду предыдущего года

авг.20

июл.20

2кв20

июн.20

май.20

апр.20

1кв20

мар.20

фев.20

янв.20

2019

Промышленное производство

-7,2

-8,0

-8,5

-9,4

-9,6

-6,6

1,5

0,3

3,3

1,1

2,3

Добыча полезных ископаемых

-11,8

-15,1

-10,3

-14,2

-13,5

-3,2

0,0

-1,7

2,3

-0,4

2,5

добыча угля

-5,3

-2,6

-7,2

-3,6

-11,2

-6,9

-7,5

-8,1

-5,4

-8,8

1,6

добыча сырой нефти и природного газа

-12,0

-15,3

-10,3

-15,4

-14,3

-1,1

0,3

-1,6

2,7

0,0

2,5

добыча металлических руд

0,8

1,8

-0,1

0,5

-1,9

1,1

1,3

-1,3

3,0

2,4

3,7

добыча прочих полезных ископаемых

-25,8

-38,0

-31,4

-21,3

-21,4

-51,6

-7,4

-2,7

-6,3

-12,9

2,4

Обрабатывающие производства

-4,1

-3,3

-7,9

-6,4

-7,2

-10,0

3,8

2,6

5,0

3,9

2,6

пищевая промышленность

2,2

2,0

2,4

4,8

0,4

2,2

8,5

7,7

8,5

9,2

3,4

легкая промышленность

-2,4

3,9

-10,6

1,3

-10,0

-23,1

1,4

1,5

0,2

3,0

-1,6

деревообработка

-0,9

0,7

-6,2

-3,1

-8,4

-7,1

4,9

2,7

6,8

5,6

1,5

производство кокса и нефтепродуктов

-6,5

-7,4

-3,6

-7,4

-4,1

0,7

4,8

7,0

5,2

2,3

2,2

химический комплекс

6,6

7,0

4,6

7,4

4,9

1,6

7,8

9,1

10,6

3,5

5,1

производство прочей неметаллической минеральной продукции

-3,9

-4,7

-9,4

-5,2

-9,4

-13,7

5,0

4,6

6,2

4,3

4,2

металлургия

-4,5

-4,2

-8,7

-5,3

-7,8

-12,8

2,2

3,9

1,9

0,7

2,4

машиностроение

-5,5

-3,1

-24,7

-19,1

-20,7

-34,3

-0,5

-10,7

9,4

5,2

5,1

прочие производства

-2,6

-8,8

-21,4

-16,5

-19,6

-28,3

1,5

-5,5

3,2

10,0

-11,4

Обеспечение

электроэнергией, газом и паром

-3,6

-2,6

-3,6

-4,8

-4,1

-1,9

-2,4

-2,2

-0,2

-4,7

0,0

Водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов

-6,8

-7,1

-9,6

-6,5

-10,9

-11,4

-1,2

-3,1

-1,4

1,0

-5,2

* -на основе базисного 2018 года

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство экономического развития

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Более 130 новых предприятий в 2020 году планируется ввести в работу на ТОР и в СПВ благодаря мерам господдержки
Кабмин рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей
Утверждена группа новых национальных стандартов по функциональным требованиям к РЗА
Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели. Review #54
+