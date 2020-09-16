Онлайн-конференции этой недели ДКС

16 сентября пройдут сразу две конференции он-лайн:

- в 10:00 по московскому времени состоится онлайн-конференция ДКС "Кастомизация 2.0 – современный сервис для изготовления шкафов под индивидуальные требования». Регистрация на онлайн-конференцию доступна по ссылке – https://events.webinar.ru/15323489/5800149

- в 12:30 на площадке АВОК выступление спикера ДКС в рамках видеоконференции "Инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД)" с докладом на тему "Огнестойкие кабельные линии в центрах обработки данных". Зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте портала по ссылке - http://webinar.abok.ru/webinar/data_center_abok/

Участие в обеих конференциях бесплатное.

В рамках онлайн-конференции "Кастомизация 2.0 – современный сервис для изготовления шкафов под индивидуальные требования" вы узнаете все об услуге кастомизации от ДКС. Это доработка телекоммуникационных, распределительных шкафов и шкафов управления под различные задачи и устанавливаемое оборудование. Компания ДКС предлагает услуги по модификации шкафов под индивидуальные запросы клиентов. На конференции вы узнаете о том, какие именно изменения можно внести в конструкцию шкафа, какие задачи требуют таких решений, и какие преимущества дает внесение таких модификаций изготовителем. Вы познакомитесь с порядком заказа и узнаете о том, что нужно для того, чтобы заказать корпус, адаптированный под конкретные задачи.

Если у вас есть какие-то вопросы – вы можете задать их спикеру на странице конференции, воспользовавшись кнопкой «Задать вопрос». По окончании мероприятия вы получите материалы и видеозапись трансляции на почту, указанную при регистрации.

Видеоконференция АВОК "Инженерная инфраструктура центров обработки данных (ЦОД)" посвящена обеспечению стабильной работы центров обработки данных. В своем выступлении спикер ДКС Илья Лукоянов расскажет, в каких именно системах в ЦОДах применяются огнестойкие кабельные линии, и каковы особенностях их построения.