Завершен второй этап реконструкции линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 – Холмогорская». В рамках проекта обновляются 268 опор на участках Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это повысит надежность перетока мощности от Сургутской ГРЭС-1 в энергосистему Ямало-Ненецкого автономного округа, а также электроснабжения предприятий нефтегазовой промышленности. Общий объем инвестиций в составит 326 млн рублей.

На сегодняшний день энергетики заменили более 30% нижних секций опор, поврежденных грунтовыми и паводковыми водами высокоболотистых районов Югры. Установлены новые высокопрочные стальные узлы с антикоррозийным цинковым покрытием от уральского завода-производителя. Срок службы новых элементов – не менее 50 лет.

Работы проводятся без снятия напряжения на линии электропередачи, в условиях труднодоступной местности с привлечением высокопроходимой спецтехники. Полное завершение проекта запланировано на 2022 год.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 – Холмогорская» составляет 238 км.