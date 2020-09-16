ИзоляторАКС на "Массе"/Ункомтех/Москабель/DKC/SUPR
16 сентября 2020, 12:50
Рубрика: Модернизация
Метки: СУРГУТСКАЯ ГРЭС-1 – ХОЛМОГОРСКАЯ, РОССЕТИ ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Завершен второй этап реконструкции линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 – Холмогорская». В рамках проекта обновляются 268 опор на участках Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это повысит надежность перетока мощности от Сургутской ГРЭС-1 в энергосистему Ямало-Ненецкого автономного округа, а также электроснабжения предприятий нефтегазовой промышленности. Общий объем инвестиций в составит 326 млн рублей.
На сегодняшний день энергетики заменили более 30% нижних секций опор, поврежденных грунтовыми и паводковыми водами высокоболотистых районов Югры. Установлены новые высокопрочные стальные узлы с антикоррозийным цинковым покрытием от уральского завода-производителя. Срок службы новых элементов – не менее 50 лет.
Работы проводятся без снятия напряжения на линии электропередачи, в условиях труднодоступной местности с привлечением высокопроходимой спецтехники. Полное завершение проекта запланировано на 2022 год.
Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 – Холмогорская» составляет 238 км.
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