Достижения мировой и отечественной химической отрасли представит 27–30 октября в ЦВК «Экспоцентр» 23-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2020».

Центральным событием деловой программы выставки традиционно станет VIII Московский международный химический форум (ММХФ).

ММХФ – крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка, объединяющая представителей ведущих компаний химического и нефтехимического рынка России. Его организаторами выступают Российский Союз химиков и АО «Экспоцентр».

Главной темой Форума этого года станет обеспечение конкурентоспособности российской химической промышленности в условиях новой экономической реальности, преодоление отраслью последствий пандемии COVID-19.

В рамках ММХФ-2020 состоится пленарная сессия по вопросам состояния и перспектив развития химического комплекса. Координационно-информационный центр государств-участников СНГ проведет круглый стол, посвященный новому техническому регламенту ЕАЭС «О безопасности химической продукции». В программу Форума включены сессия по новым технологиям нефтепереработки и нефтехимии, а также тематические сессии «Инновационная химия для аграриев» и «День регионов: вызовы и перспективы глобализации и локализации российской химии», круглый стол по подготовке кадров для предприятий отрасли и другие мероприятия.

Подробнее о программе Форума на официальном сайте выставки www.chemistry-expo.ru