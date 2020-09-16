В этом году в Чувашии отремонтировали 613 км ЛЭП

Работники филиала ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго" завершают ремонтную кампанию и подводят итоги подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему сезону.

Бригада энергетиков проводит контрольный осмотр подстанции "Тиньговатово". Она обеспечивает электроснабжение нефтеперекачивающей станции в Цивильском районе. Здесь, в частности, был проведен капитальный ремонт заземлителей и разъединителей 110 кВ, секции шин, обогрева оборудования, щитов постоянного и переменного тока. Ремонт энергооборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Цивильского района.

- Выполнен ремонт, техническое обслуживание, а также испытания двух силовых трансформаторов и 7 выключателей 110 киловольт. Затраты на ремонт подстанции "Тиньговатово" составили 2,5 миллиона рублей. Она обеспечивает электроэнергией ряд значимых объектов, - рассказал заместитель главного инженера Северного производственного отделения филиала "Чувашэнерго" Виктор Рылов.

Капитальный ремонт работники "Чувашэнерго" в этом году провели сразу на нескольких крупных объектах: подстанциях "Аликово", "Вурнары", "ЯМЗ", воздушных линиях электропередачи Новочебоксарской ТЭЦ-3-Катраси и Агрегатной.

При этом, используется самое современное оборудование: от ограничителей перенапряжения, обеспечивающих более надежную защиту на подстанциях до самонесущего изолированного провода на линиях электропередач. Энергетики выполнили большой объем работ по всей республике.

- Всего в текущем году работниками филиала ПАО "Россети Волга" - "Чувашэнерго" выполнен капитальный ремонт 44 подстанций напряжением 35/110 кВ. Также отремонтировано 613 км ЛЭП всех классов напряжения, проведены расчистка - расширение просек ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности на площади 452 га. Общий объем затрат на ремонтную кампанию 2020 года составил 210 миллионов рублей,- отметил заместитель главного инженера по ТРиЭ филиала "Чувашэнерго" Сергей Клементьев.

В ближайшее время готовность энергетиков оценит специальная комиссия, которая примет решение о вручении филиалу "Чувашэнерго" паспорта готовности к работе. До начала осенне-зимнего максимума нагрузок остается совсем немного, но с окончанием ремонтной кампании работа у чувашских энергетиков не заканчивается. Они продолжат обеспечивать надежное электроснабжение потребителей республики.