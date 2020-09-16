Проект дистанционного управления, реализованный «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и Системным оператором (АО «СО ЕЭС») на подстанции 500 кВ «Преображенская», позволил перевести энергообъект на работу без круглосуточного дежурства оперативного персонала. Такая схема обслуживания подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ применяется впервые в России.

Подстанция мощностью 501 МВА введена в эксплуатацию в июле 2019 года. Это энергообъект нового поколения, оснащенный современным оборудованием, средствами автоматизации и цифровой связью. Осенью 2019 года «Преображенская» стала первым питающим центром магистральных электросетей Урала, где реализовано дистанционное управление.

Внедрение технологии позволило повысить надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом Оренбургской энергосистемы за счет сокращения времени производства переключений (в 5-10 раз), минимизации риска ошибочных действий сотрудников, увеличения скорости ликвидации технологических нарушений.

В начале 2020 года по итогам успешной эксплуатации системы дистанционного управления было принято решение об изменении вида оперативного обслуживания подстанции. Работа проводилась по согласованному с Системным оператором плану-графику, включавшему в себя ряд организационно-технических и противоаварийных мероприятий.

Подстанция 500 кВ «Преображенская» обеспечивает надёжность электроснабжения предприятий АО «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть»), участвует в перетоках мощности между энергосистемами Урала и Волги.