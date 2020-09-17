Очередное заседание рабочей группы по полимерным материалам Комитета «Антиконтрафакт» состоялось 17 сентября 2020 года в конференц-зале НП «Ассоциация «Электрокабель». После продолжительного перерыва во встречах, связанного с эпидемией коронавирусной инфекции в первой половине текущего года, представители ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, ТК-46 и ВНИИКП собрались для презентации докладов и обсуждения результатов разработки нового ГОСТ-Р на пожаробезопасные ПВХ-материалы. В ходе заседания была представлена актуальная информация о ходе работ над новым стандартом, график рассмотрения и согласования отдельных пунктов документа; рассмотрены предложения и замечания отраслевых специалистов. Также, слушателям была презентована обновленная программа работы Комитета «Антиконтрафакт» на 2020-2021 гг. Вместе с представителями крупнейших предприятий и заводов, членов «Ассоциации «Электрокабель» («АЭК»), участие в заседании принял корреспондент RusCable.Ru.

О необходимости создания нового ГОСТ на материалы для изоляции и оболочки кабельной продукции представители рынка говорят уже достаточно давно. Однако, ввиду разобщенности мнений, неорганизованности и безынициативности, фактического толчка к началу разработки такого документа не было долгие годы. Предпосылка для настоящих действий была заложена в ходе расширенного заседания Комитета «Антиконтрафакт» в 2019 году, которое было подробно описано в репортаже RusCable.Ru. Именно в тот период, отчитываясь об успешных результатах работы по противодействию распространению некачественной и фальсифицированной продукции на кабельном рынке, взоры членов «АЭК» обратились от внутренних проблем кабельщиков к внешним. Развернутая кампания по очищению рынка от недобросовестных участников путем саморегуляции и общественного порицания принесла плоды. Поэтому данную модель было решено перенести на одну из ключевых сторон, играющих большую роль в качестве выпускаемой кабельной продукции – производителей и поставщиков материалов.

Во главе с Евгением Васильевым, генеральным директором «ТД «ВНИИКП», при Комитете «Антиконтрафакт» была сформирована Рабочая группа по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов. Данная группа стала самой большой по количеству вовлеченных в нее специалистов. Ее участники представляют такие предприятия как: «УНКОМТЕХ», «Завод «Энергокабель», «ЭМ-Кабель», «Фирма «Проминвест-Пластик», «ВХЗ», «Башпласт», «Конкорд», «КЗ «Алюр», «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», «Электрокабель» Кольчугинский завод», «СКК», «Чувашкабель». Именно тогда была обозначена одна из самых серьезных претензий потребителей к кабельной продукции – ее пожароопасность. Отраслевым специалистам была представлена Дорожная карта борьбы с фальсифицированными ПВХ-материалами (как наиболее подверженными «игре» на качестве). Одним из ключевых предложений данной карты было создание нового национального стандарта ГОСТ под патронажем ВНИИКП и ТК-46.

Необходимость в принятии мер закрепила статистика, представленная Рабочей группой в октябре 2019 года. Согласно исследованию рынка, среди ПВХ-пластикатов (традиционно для России занимающих основную долю в материалах для кабельной промышленности) наиболее перенасыщенными фальсификатом оказались группы пожаробезопасных ПВХ и пластикатов марки «нгП», занимающих 22% и 12% от всего ПВХ рынка соответственно.

В ходе заседания группы 12 декабря 2019 года широкой общественности было объявлено о старте комплекса работ по разработке национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности для кабельных изделий. ОТУ». По словам его создателей, новый стандарт призван обеспечить рынок основным ориентиром и опорой. Наличие четкого и грамотно составленного ГОСТ позволит задать основу технических условий, которые будут отвечать высоким требованиям качества и соответствовать международным стандартам.

К счастью, эпидемия коронавирусной инфекции не внесла коррективы в план реализации этапов разработки. Несмотря на легкий сдвиг в один месяц, готовность документа по-прежнему ожидается в первом квартале 2021 года. Подробно о ходе работ над новым ГОСТ было рассказано участникам заседания 17 сентября 2020 года. С докладом перед аудиторией выступил Михаил Каменский, к.т.н., заместитель заведующего отделением №1 ВНИИКП, ответственный за разработку стандарта совместно с Алексеем Прониным, заведующим лабораторией полимерных материалов и нанокомпозитов №1/9.

В своем докладе Михаил Каменский подтвердил, что на данный момент завершение работы и окончательное утверждение стандарта намечено на апрель 2021 года. Сегодня документ находится на стадии рассмотрения первой редакции, которая ранее была направлена всем специалистам, которые заявили свое желание на участие в этом процессе. Для собравшихся он отдельно отметил необычность нового стандарта. Несмотря на то, что фундаментально он основывается на передовом опыте ряда международных документов, в разрабатываемом ГОСТ содержатся существенные отличия, выделяющие его из общепринятой плеяды стандартизирующих документов. Его задачей является определение области применения материалов для изготовления изоляции, внутренних оболочек и заполнения, наружных оболочек кабельно-проводниковой продукции, с особым вниманием к кабелям не распространяющим горение при групповой прокладке. Все основные характеристики, которые заложены в стандарт вытекают из требований использования этих материалов.

Структура содержания стандарта базируется на требованиях ГОСТ Р 1.5-2020, характерного для построения стандартов типа ОТУ. Его основные пункты включают в себя следующие позиции:

1. Область применения

2. Классификация ПВХ-пластикатов

3. Технические характеристики

4. Требования безопасности

5. Правила приемки

6. Методы испытаний

7. Гарантии изготовителя

Основными источниками комплекса требований были выбраны европейские стандарты EN 50363-0/3/4 и Технические условия на ПВХ-пластикаты серии ПП (цифровые) ВНИИКП. В качестве исходных данных с требованиями к ПВХ-пластикатам, используемых в качестве оболочки, заполнения и изоляции КПП, дополнительно используются гармонизированные документы комитета CENELEC на кабели распределительные на номинальное напряжение 0,6/1 кВ и на кабели с экструдированной изоляцией на напряжение 3,6/6 – 20,8/36 кВ (HD 603-S1 и HD 620-S2). Методы испытания в новом ГОСТ будут определены на основе стандартов ГОСТ МЭК 60811, IEC 60216-1 (процедуры испытания на старение), ISO 5660-1 (тепловыделение, дымовыделение и скорость потери массы), ГОСТ 12.1.044 (ССБТ – пожаровзрывоопасность веществ и материалов).

Главной проблематикой создания нового ГОСТ и его уникальностью является совмещение взаимосвязанных требований к широкому ряду характеристик: требования по пожарной безопасности (кислородный индекс, стойкость к горению, дымообразованию и токсичность газообразных продуктов), требования по долговечности (потеря массы, сохранение физико-механических характеристик при старении, время для снижения предельных состояний при термическом старении), требования по хладостойкости (относительное удлинение при низкой температуре, хладостойкость), требования к воздействию факторов внешней среды (солнечное излучение, грибостойкость). Ни один из существующих международных стандартов, по словам Каменского, не содержит такого комплекса требований в единой связке. Сложность разработки здесь заключается прежде всего в том, что все параметры находятся в прямой зависимости друг от друга. «Нельзя из таблицы вытащить какой-либо из параметров и сказать: давайте его усовершенствуем или изменим, не посмотрев, как эти отразится на других показателях», – подытожил он.

Дополнительно, структура стандарта предусматривает классификацию материалов по назначению и исполнению для различных условий применения.



Назначение ПВХ пластиката Тип пластиката Для изоляции И-10 И-11 И-12 И-13 И-14 Для наружной оболочки НО-20 НО-21 НО-22 НО-23 НО-24 Для внутренней оболочки и заполнения ВО-30 ВО-31 ВО-32 ВО-33



Отдельное внимание Михаил Каменский уделил новым требованиям и методам испытаний, представленным в стандарте. Специалисты ВНИИКП заменили классический подход к определению хладостойкости по температуре хрупкости, обратившись к международному опыту. В новом ГОСТ данный параметр должен будет соответствовать требованиям по относительному удлинению при низкой температуре ГОСТ IEC 60811-505. А для экспресс-контроля вводится новое для отечественного рынка понятие – хладостойкость по Cold Bend (сгибание при низких температурах), метод которого будет приведен в стандарте.

Также, впервые вводится категория «Стойкость к горению» согласно ГОСТ 28157. Дополнительно, испытания по этому стандарту позволят определять уровень образования кокса, наличие которого негативно сказывается на процессе горения самого кабеля и параметрах дымообразования. Вместе с этим, вводится испытание на время достижения предельного состояния при термическом старении согласно EN 60216-1.

Для полного соответствия ПВХ-пластикатов пониженной пожарной опасности своему назначению, вводятся испытания на токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – согласно этому введению, эквивалентный индекс токсичности кабеля должен входить в зону умеренно опасных вещественных материалов – то есть иметь показатель не более 40 гр на м3.

И, наконец, в приложении к стандарту будут даны параметры, характеризующие динамику горения материалов: справочные величины по ISO 5660-1.

Для более полного понимания хода работы над новым стандартом рекомендуем обратиться к предыдущему материалу серии, который подробно затрагивает несколько пунктов по требованиям и испытаниям, которые будут представлены или подверглись замене в ходе разработки ГОСТ Р.

В следующей части доклада, Каменский раскрыл информацию о текущем этапе разработки и рассмотрения стандарта. Первая редакция уже была направлена в Росстандарт 7 июля 2020 года. Далее, документ был разослан для рассмотрения членам ТК-46: 16 организаций, предприятиям химической промышленности: 6 организаций, кабельным заводам: 16 организаций, НИИ и КБ: 5 организаций. Отзывы и рекомендации были получены от 6 предприятий хим. промышленности, 5 кабельных заводов, 2 научно-исследовательских институтов.

Полученные замечания и предложения были детально изучены и проанализированы. По словам Михаила Каменского, объем каждого из отзывов позволяет убедиться в высокой заинтересованности участников рассмотрения нового ГОСТ. Отдельно спикер отметил отзывы предприятий «Проминвест», «ТехИнвест», «Вестпласт», «ВХЗ», «Энергокабель», «Камский кабель», «Кирскабель», «ЭМ-Кабель».

«На сегодняшний день, значительная часть замечаний и предложений которая была направлена на улучшение структуры стандарта, показателей ПВХ-пластикатов и методов испытаний – нами, как разработчиками, одобрена и принята. Есть доля замечаний, которая была принята по своей сути, но изложена с незначительными корректировками, каждая из которых будет индивидуально обсуждаться с заявителями. Есть замечания, которые требуют дальнейшего рассмотрения и согласования в рамках заседания ТК-46», – отметил Каменский. Согласно статистике, по результатам публичного рассмотрения первой редакции ГОСТ было принято 80% дополнений, частично принято 15% и отклонено 5%.

В ближайших планах разработки стандарта: подготовка и рассылка сводки замечаний и предложений до 22 сентября, оформление и рассылка второй версии первой редакции до 25 сентября и проведение заседания рабочей группы по рассмотрению и принятию согласованного решения 15 октября 2020 года. Необходимость детального обсуждения с изготовителями и потребителями усиливает следующий факт, отмеченный Михаилом Каменским: «Как показал анализ всех замечаний, в умах специалистов наблюдается два конкурирующих желания. С одной стороны, предлагают улучшить качество материалов, с другой хотят, чтобы они были дешевле. Что, конечно, совместить очень сложно. Всем нужно четко понимать, чего достичь можно, а чего достичь нельзя».

В качестве самых актуальных вопросов для рассмотрения, специалист обозначил следующие темы.

Необходимость перехода на нормирование физико-механических свойств в соответствии с международной практикой (EN 50363, HD 620-S2). Суть вопроса заключается в том, что эти стандарты устанавливают единые требования к материалам и кабельной продукции, в то время как в российской практике – требования к материалам выше, чем к кабельным изделиям, ввиду того, что при переработке параметры материалов снижаются. Целесообразность перехода предстоит решать коллективно.

Еще один вопрос – введение альтернативного метода определения дымообразования по ГОСТ 12.1.044 одновременно с методом ГОСТ 24632. Это решение продиктовано необходимостью поиска альтернативы для привычного метода определения оптической плотности дыма в закрытой камере NBS, которые, по данным Каменского, в России имеют не более 5 организаций. Однако, главная сложность вопроса состоит в отсутствии прямой взаимосвязи и надежности у метода предлагаемом в ГОСТ 12.1.044.

Наконец, на рассмотрении предлагается вопрос об исключении требований по твердости Шор A или их замена на требования по Шор D, поскольку в ГОСТ уже нормируется плотность и продавливание пластикатов при рабочих температурах.

Со вторым докладом заседания выступил Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации «Электрокабель». В своем выступлении он сконцентрировался на раскрытии новых механизмов работы, которые были представлены в обновленной Программе против фальсификаций и контрафакта на рынке кабельной продукции Комитета «Антиконтрафакт».

«Ключевым изменением, заложенным в основу новой редакции Программы Комитета, является то, что мы перестаем бегать по рынку собирая бесконечное количество образцов и фиксируя свои результаты только статистикой отобранной продукции и выявленных нарушений. Это не очень эффективно», – акцентировал внимание аудитории Алексей Каукиайнен: «Мы сосредоточим силы на создании системного способа борьбы с контрафактной продукцией».

Конечно, от отбора образцов Комитет отказываться не будет – этот процесс будет переведен в три новые плоскости. В первую очередь, развивается инициатива «Открытый склад» (совсем недавно, мы писали о первом случае добровольного отбора продукции со склада завода «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»). На сегодняшний день, всем участникам «АЭК» разосланы предложения о добровольном допуске специалистов Комитета на склады продукции. И уже 30% ответили положительно. Эта инициатива получит свое продолжение в ближайшем будущем и, прогнозирует Алексей, в перспективе возможно подключение организаций не являющихся членами «АЭК».

Далее, активно развивается процесс отборов в рамках сотрудничества с крупными потребителями и государственными органами, к которому подключается все больше организаций. Внушительное количество проверок уже проводится по запросу Минстроя Московской области.

Третья плоскость – отборы в торговых точках и согласование отборов с дистрибьюторами КПП. Бытовой рынок по-прежнему остается наиболее подверженным для контрафактной продукции. Работа в этом сегменте необходима, так как фактическая аргументация ее опасности и масштабирование меняет восприятие проблемы у крупных заказчиков, органов власти.

Большие ресурсы Комитета будут задействованы в создании системы, которая позволит препятствовать проникновению контрафакта на кабельный рынок. К этой работе уже подключился целый ряд заинтересованных организаций. Данная система будет включать в себя несколько блоков, совокупность которых поможет максимально осложнить жизнь бракоделам.

Первый блок – разработка классификатора. Инициатива, поддержанная на последнем общем собрании «АЭК» получила развитие – на текущий момент данная разработка готова на 70%, а к началу 2021 года ожидается запуск пилотной версии. Классификатор будет интегрироваться с системами ГИСП, предоставляя удобный инструмент для предприятий: с его помощью они смогут продвигать и продавать свою продукцию в более надежном ключе. Заводы «однодневки» этого осуществить не смогут.

Второй блок – создание национального стандарта органов инспекции. Проект стандарта создается совместно с Росаккредитацией уже 8 месяцев и близится к своему завершению. Он находится на обсуждении и выводе пилотного проекта. Его задача будет заключаться в создании инспекционных организаций, которые будут проводить первичную проверку кабельной продукции в рамках государственных контрактов. При выявлении отклонений они будут уполномочены проводить лабораторные исследования и выносить решения по приему продукции на объекты. В идеологию стандарта заложен принцип, согласно которому КПП на строительном объекте не может быть введено в эксплуатацию без разрешения органа инспекции. На данный момент это касается только бюджетных строек, однако, в дальнейшем может затронуть и коммерческий сектор.

Третий блок – отраслевая система цифровой маркировки. По этому проекту уже существует ряд предложений и варианты технических решений. Особо горячо данная тема обсуждается среди производителей оптоволоконных кабелей, ввиду высокой заинтересованности участников рынка и благодаря поддержке «Роснано», развивающих собственные решения в этом секторе.

Четвертый блок – система ценовых индексов. Это ряд показателей, которые позволят провести оценку предлагаемой продукции и получить расширенное представление о соответствии товара заявляемой продавцом цене.

Все блоки будут интегрированы в единую систему, которая при совместной работе позволит создать серьезный инструмент для противодействия распространению контрафактной продукции на кабельном рынке.

Большую роль в работе Комитета будет продолжать играть информационная открытость, активность: сотрудничество с ведущими СМИ, ведение собственных каналов, выступление на отраслевых мероприятиях. Работа в этом секторе касается и информирования потребителей. Комитет уже получает большое количество предложений по предоставлению услуг в качестве эксперта рынка: организации запрашивают проведение отборов, проверку качества, сертификации.

В заключении заседания, итог встречи подвел Евгений Васильев. Он выступил с призывом вступать в активную работу. Несмотря на длительное затишье ввиду эпидемиологической обстановки, работа Комитета продолжалась. Основной упор в ближайшей перспективе, «Антиконтрафакт» будет уделять законодательным и нормативным проектам, сотрудничеству с государственными и надзорными органами, техническому регулированию. Но и участники рынка, члены Ассоциации должны повышать свои показатели качества работы. Несмотря на положительные результаты в первый период деятельности рабочей группы по материалам, объем потребления нормативных марок продукции не увеличился. Многие из игроков рынка ссылаются на пагубное влияние COVID-19 на экономику и убытки: «рынок давит на принимаемые нами решения». Но в то же время, среди предприятий есть и те, кто полностью перешел на использование материалов высокого качества, а значит, что дело не только в давлении рынка. По данным статистики работы кабельной промышленности за 8 месяцев 2020 года – изменения в сравнении с прошлым годом оказались совсем незначительными. Что говорит о многом. Кабельный рынок должен вступить в следующий виток развития. Ему нужны более высокие цели и результаты.

«Вспомните, как в этом зале 6 лет назад зародился проект «Кабель без опасности». Он сделал свое дело, мы убрали явный контрафакт с рынка. Да, это был отличный проект, но в последнее время стал «буксовать». Участники замечают, что Координационный совет стал редко работать, взаимосвязь трех ассоциаций теряется. И похоже, что он начинает себя изживать. Поэтому я предлагаю перейти на новую ступень. Создать новый проект с новыми принципами и идеями».