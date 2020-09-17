Энергетики Орелэнерго завершают ремонт въездных знаков в Орел

ИзоляторАКС на "Массе"/Ункомтех/Москабель/DKC/SUPR
17 сентября 2020, 15:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал «Россети Центр Орелэнерго» в рамках муниципального контракта завершает восстановление 3-х въездных знаков в Орел: на Кромском шоссе, ул. Ливенской и Карачевском шоссе.
«Визитные карточки города» находились в изношенном состоянии и не презентовали регион должным образом. Теперь же стела сделана из прочного композитного материала с подсветкой. Энергетики произвели демонтаж существующей конструкции и ее основания и смонтировали новую, произвели благоустройство территории, укладку плитки и бордюрного камня, а также подключение объекта к сети для будущей подсветки.
Ранее энергетики сделали подарок ко Дню города в 2019 году и произвели ремонт въездного знака со стороны г. Мценск. Жителям города обновленный вариант очень понравился, и руководством региона было приняло решение обновить оставшиеся конструкции.
Всего по договору реконструкции подлежат 5 объектов, стелы по ул. Итальянской и Наугорскому шоссе планируется завершить до конца октября 2020 года.
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