26 августа 2020 года на заводе “Изолятор-АКС” впервые в России была произведена успешная отливка основного элемента кабельной арматуры - стресс-конуса на 550 кВ. Команда RusCable.Ru посетила производственную площадку и пообщалась с заместителем Генерального директора Элладой Исмайловой и техническим директором Дмитрием Лопатиным.

Отрывок из интервью:

- Вы сейчас нас провели по своему производству, сказали очень много хороших и разумных слов. Как в параллель, мы по своей работе посещаем много кабельных производств, мы видим, что российские мощности превосходят во многом даже западные. И получается, что конечный потребитель выбирает то, что производится за рубежом, то, что уступает российским продуктам. Почему так происходит?

Эллада: Да, правильно сказано, что российское производство иногда даже гораздо эффективней и инновационней, чем, скажем, европейское. В последнее время произошел рывок в промышленности. Я знаю, что не только мы, но и другие поставщики и производители сталкивались с озвученной вами проблемой.

Дмитрий: Возможно, причина - инерционность в принятии решений. Раз уж последние 10 лет заказывали у западных компаний, продолжим заказывать, потому что западное может быть теоретически лучше. И в принципе все, что привозится с запада, лучше, чем производится у нас.

Эллада: Ну да, ментальная установка, что за границей все лучше, сила стереотипов….Икра заморская баклажанная - это гораздо интересней. Возможно, если уходить совсем в крайности - отсутствие необходимости в прозрачности ценообразования, сложности и бюрократический подход при бюджетировании, тендерах и проектах.