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Интервью с "Изолятор АКС". Про реальное импортозамещение, равнодушие чиновников, стереотипы о российской энергетике и "непрозрачное ценообразование", мешающие выходу на рынок Российской кабельной арматуры до 550 кВ!

Изолятор АКС,Изолятор,Интервью

Изолятор АКС,Изолятор,Интервью

Изолятор АКС,Изолятор,Интервью

Изолятор АКС,Изолятор,Интервью

26 августа 2020 года на заводе “Изолятор-АКС” впервые в России была произведена успешная отливка основного элемента кабельной арматуры - стресс-конуса на 550 кВ. Команда RusCable.Ru посетила производственную площадку и пообщалась с заместителем Генерального директора Элладой Исмайловой и техническим директором Дмитрием Лопатиным. 

Отрывок из интервью:

Вы сейчас нас провели по своему производству, сказали очень много хороших и разумных слов. Как в параллель, мы по своей работе посещаем много кабельных производств, мы видим, что российские мощности превосходят во многом даже западные. И получается, что конечный потребитель выбирает то, что производится за рубежом, то, что уступает российским продуктам. Почему так происходит?

Эллада: Да, правильно сказано, что российское производство иногда даже гораздо эффективней и инновационней, чем, скажем, европейское. В последнее время произошел рывок в промышленности. Я знаю, что не только мы, но и другие поставщики и производители сталкивались с озвученной вами проблемой.

Дмитрий: Возможно, причина - инерционность в принятии решений. Раз уж последние 10 лет заказывали у западных компаний, продолжим заказывать, потому что западное может быть теоретически лучше. И в принципе все, что привозится с запада, лучше, чем производится у нас.

Эллада: Ну да, ментальная установка, что за границей все лучше, сила стереотипов….Икра заморская баклажанная - это гораздо интересней. Возможно, если уходить совсем в крайности - отсутствие необходимости в прозрачности ценообразования, сложности и бюрократический подход при бюджетировании, тендерах и проектах.

Читайте полную версию интервью Изолятор-АКС: "За кабельной арматурой – это к нам!" Реальное импортозамещение и выход на рынок уникальной для России кабельной арматуры вплоть до 550 кВ - сталкивается с равнодушием чиновников, стереотипами и непрозрачным ценообразованием

Интервью - является продолжением наших материалов об "Изолятор АКС". Читайте на портале специальный материал Сверхвысоковольтное импортозамещение. “Изолятор-АКС” выпустил первую отечественную кабельную муфту на 550 кВ. Когда будут первые проекты? и смотрите видео в 54 выпуске шоу RusCable Review!

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Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
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