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Кабмин РФ выделил более 4,5 млрд руб на развитие дорожной сети в регионах

Кабмин РФ выделил более 4,5 млрд руб на развитие дорожной сети в регионах

17 сентября 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Российские регионы получат еще более 4,5 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре. Транш также позволит привести в нормативное состояние почти 160 километров дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области и продолжить реконструкцию дорог в республиках Коми и Ингушетия", - говорится в сообщении.

Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и госпрограммы "Развитие транспортной системы", доклад о расходовании средств будет представлен в правительство до 1 февраля 2021 года, уточняет кабмин.

"Решение позволит улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты", - также говорится в сообщении.

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