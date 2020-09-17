Российские регионы получат еще более 4,5 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование ускорит строительство отдельных автотрасс в Республике Марий Эл, Владимирской области и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре. Транш также позволит привести в нормативное состояние почти 160 километров дорожного полотна в Карелии, Краснодарском крае и Пензенской области и продолжить реконструкцию дорог в республиках Коми и Ингушетия", - говорится в сообщении.

Деньги выделяются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" и госпрограммы "Развитие транспортной системы", доклад о расходовании средств будет представлен в правительство до 1 февраля 2021 года, уточняет кабмин.