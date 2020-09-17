Предприятия концерна "Тракторные заводы" в Чувашии откроют экспортно-ориентированное производство нового продуктового ряда - тракторов малой и средней мощности. Об этом сообщил ТАСС избранный глава республики Олег Николаев.

О возможности подписания специнвестконтрактов (СПИК) с концерном в конце августе говорил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам осмотра ряда предприятий компании. Условием для этого он назвал "представление проекта, соответствующего тем требованиям, которые мы будем предъявлять по технологиям". Теперь избранный глава республики привел самые общие параметры такого проекта.

"Сейчас мы плотно работаем над заключением специнвестконтракта, который направлен на реализацию проекта производства на территории РФ тракторов малой и средней мощности. Эти трактора будут производиться экспортно-ориентированные. Для России это появление нового продуктового ряда тракторов, в котором нуждается рынок в целом. Это примерно 12 тысяч тракторов в Российской Федерации (приблизительная общая потребность на данный момент - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По словам Николаева, это также позволит решить вопрос по загрузке производственных мощностей предприятий концерна.

"Для Чувашии это мощный рывок в экономике с участием машиностроения. И мы намерены закрыть, в том числе потребность зарубежных партнеров в данного рода продукции", - сказал он, добавив, что по предварительным расчетам предприятия концерна выиграют по соотношению цена-качество: "Трактор будет соответствовать всем европейским стандартам с точки зрения современных требований. Конечно же, он будет иметь существенные преимущества на зарубежном рынке в том числе".

Концерн "Тракторные заводы" - крупнейший российский машиностроительный концерн. С 2006 года в состав группы вошли 17 системообразующих производственных предприятий, на которых трудятся более 20 тыс. человек из десяти субъектов России, дальнего и ближнего зарубежья, а также специализированные и торгово-сервисные компании. На территории Чувашии действуют Чебоксарский агрегатный завод, "Промтрактор-Промлит" и "Промтрактор-Вагон".

Сложная экономическая ситуация на предприятиях концерна сложилась несколько лет назад. Производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. В 2019 году компания была реструктурирована, прошла санирование, мощности модернизированы. По данным Минпромторга РФ, тогда же, в результате, началось возрождение производства - по году вагоностроительный дивизион нарастил выпуск продукции на 300%, гражданский дивизион прибавил по дорожно- строительной технике на 180%.

О специнвестконтрактах

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

По сравнению с первыми специнвестконтрактами СПИК 2.0 действуют в два раза дольше - 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются льготы по налогу на прибыль.