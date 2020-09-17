"Ленэнерго" запустили подстанцию за 300 млн для Лахты и Ольгино

«Россети Ленэнерго» ввели в эксплуатацию подстанцию 35 кВ «Ольгино». От нее можно в будущем запитать платформу «Новая Лахта».

Как сообщает компания 17 сентября, в открытии после реконструкции участвовали вице-губернатор Максим Шаскольский и гендиректор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Стоимость проекта составляет 330 млн рублей без НДС.

«Подстанция — источник питания для населения п. Лахта, п. Ольгино Приморского района Санкт-Петербурга, туристической и рекреационной зоны, ряда социально значимых объектов, в том числе хосписа, детских и дошкольных учреждений, общежития, пожарной части, — говорится в сообщении. — ПС «Ольгино» дает мощность новым заявителям, таким как железнодорожная платформа «Новая Лахта» и предприятия по обработке металла».

На подстанции обеспечено дистанционное управление. По словам Рюмина, до конца 2030 года планируется перевести все электросетевые объекты города и области на цифровую платформу, как было с этой подстанцией. Напомним, в июле была открыта ПС «Каменка» в Приморском районе. Она также контролируется дистанционно и не требует присутствия диспетчера.