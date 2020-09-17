Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о BIM-технологиях в строительстве.

BIM (Building Information Modeling) – технология проектирования, возведения, эксплуатации и ремонта зданий, при котором с помощью цифровой модели управляют всеми этапами их жизненного цикла за счет сбора и комплексной обработки всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и эксплуатационной информации.