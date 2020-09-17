Обзор эфира RusCable Live от 04.09.20
17 сентября 2020, 16:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИШУСТИН
Отрасль: Строительство
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о BIM-технологиях в строительстве.
BIM (Building Information Modeling) – технология проектирования, возведения, эксплуатации и ремонта зданий, при котором с помощью цифровой модели управляют всеми этапами их жизненного цикла за счет сбора и комплексной обработки всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и эксплуатационной информации.
"Постановлением утверждаются правила формирования и ведения информационной модели, а также состав включаемых в нее сведений. Например, на этапе строительства – это помимо прочего реквизиты выданного разрешения. На этапе эксплуатации – документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта. На этапе сноса – результаты обследования объекта", - поясняется на сайте кабмина.
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