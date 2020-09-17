На площадке сооружения второй очереди Курской АЭС начато бетонирование перекрытия надземной части здания турбины энергоблока № 2. Это одно из ключевых событий текущего года.

Перекрытие на нулевой отметке будет делить здание турбины на надземную и подземную части и нести основную нагрузку. На данной отметке будет установлено оборудование, обеспечивающее работу турбоагрегата: сепараторов-пароперегревателей, подогревателей низкого и высокого давления и пр.

На протяжении всего периода бетонирования осуществляется строгий контроль качества бетонной смеси. «Каждые два часа после окончания бетонирования контролируется температура бетона для своевременного принятия мер по недопущению образования трещин. После набора прочности выполняется контроль и оценка прочности монолитной конструкции для подтверждения проектных характеристик бетона», – пояснил особенности технологического процесса заместитель главного инженера Управления капитального строительства Курской АЭС-2 Ростислав Кимлик.

Для устройства перекрытия необходимо свыше 2,5 тыс. куб. метров бетонной смеси и 1100 тонн арматуры. Для транспортировки такого объёма бетона потребуется 313 бетоносмесителей, а количество железобетона сопоставимо со строительством двухподъездного 10-этажного жилого дома.

В работах по устройству перекрытия в круглосуточном режиме задействовано около 160 строителей АО «Концерн Титан-2».

Для справки:

Устройство перекрытия на нулевой отметке – важный этап в сооружении здания турбины, поскольку он определяет сроки дальнейших работ по возведению металлоконструкций каркаса здания турбины и надземной части фундаментной плиты турбоагрегата.