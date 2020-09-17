На юге Петербурга построят крупный логистический центр

На юге Санкт-Петербурга начали возводить оптово-распределительный центр с оборотом 1,8 млн тонн в год. Об этом пишет «Деловой Петербург», уточняя, что всего на территории площадью 130 тыс. кв. метров рассчитывают разместить торговый центр, гостиницу, пять производственно–складских корпусов, контейнерную площадку и гаражный комплекс.

По данным издания, агропарк на Софийской улице за КАД может стать самым большим логистическим центром на Северо–Западе. Складские части общей площадью 43 тыс. «квадратов» уже находятся в высокой степени готовности. Из проектной документации известно, что заказчиком объекта выступает компания «Нарт» (владелец действующей Софийской овощебазы).

В публикации отмечается, что схема объектов размещена на тендерной бирже инженерных работ. Предприниматели искали специалиста для разработки проекта системы наружного освещения магистральной дороги агропарка. В компании «Нарт» журналистам подтвердили, что первый этап планируется завершить в 2020 году, примерные затраты на весь агропарк составят 6 млрд рублей.

По оценке коммерческого директора компании «Нарт» Марата Баскаева, импорт фруктов и овощей в Россию за год в среднем составляет 7,5 млн тонн, что равнозначно 5 млрд долларов. При этом 60% этого объема проходит через Северную столицу.